Известно, что IKEA бесплатно обустроит мебелью и домашним декором дома пилотного городка в Бучанском районе.

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IKEA предоставит мебель для обустройства домов в пилотном городке RE:Ukraine

Как отметили RE:Ukraine, в феврале IKEA отметила первый год работы в Украине и уже в начале весны изменила вектор деятельности в нашей стране и направила производственные мощности на помощь беженцам. Одной из инициатив компании стал проект поддержки Blue Dot в странах Восточной Европы.

Сейчас IKEA присоединилась и к помощи Бучанской общины. Вместе с RE:Ukraine компания будет работать над тем, чтобы подарить украинцам, которые наконец возвращаются домой, уют и комфорт.

Главное стремление RE:Ukraine Housing – после потрясений последних месяцев предложить переселенцам уютное жилье. Временное, но не менее комфортное, чем постоянное. С дизайном, который чувствуется как нечто новое, и одновременно знакомое и привычное,

– комментируют авторы проекта.

Проектное предложение RE:Ukraine / Фото RE:Ukraine

Что известно о проекте Balbek Bureau

Первый модульный городок для переселенцев RE:Ukraine появится вблизи Бучи и будет рассчитан на 15 семей.

Основная цель проекта – создать бюджетное и комфортное временное жилье для тех семей, которые ожидают восстановления их жилья.

Пилотный проект будет длиться год: около 3,5 месяца будут строить жилье. Дальше на 9 месяцев туда заселят первых жителей. За это время удастся провести анализ, как временное жилье работает на практике в разные сезоны.

Впоследствии модули можно будет разобрать и использовать в другой локации по другому целевому назначению.

Над проектом временного жилья работает половина из 50 членов команды Balbek Bureau .

Напомним, IKEA покинула российский рынок 5 марта – на вторую неделю полномасштабного вторжения. А уже в июне компания заявила о закрытии фабрик на территории государства-агрессорки.