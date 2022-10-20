IKEA надасть безкоштовні меблі для облаштування модульних будинків у Бучанському районі
Джерело:RE:Ukraine
Компанія IKEA долучилася до відбудови України. Представники бренду заявили, що підтримають проєкт модульного житла RE:Ukraine від бюро Слави Балбека.
Відомо, що компанія IKEA безкоштовно облаштує меблями та домашнім декором будинки пілотного містечка в Бучанському районі.
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IKEA надасть меблі для облаштування будинків в пілотному містечку RE:Ukraine
Як зазначили RE:Ukraine, у лютому IKEA відзначила перший рік роботи в Україні, та вже на початку весни змінила вектор діяльності у нашій країні та направила виробничі потужності на допомогу біженцям. Однією із ініціатив компанії став проєкт центрів підтримки Blue Dot у країнах Східної Європи.
Зараз IKEA долучилася і до допомоги Бучанській громаді. Разом із RE:Ukraine компанія працюватиме над тим, щоб подарувати українцям, які нарешті повертаються додому, затишок та комфорт.
Головне прагнення RE:Ukraine Housing – після потрясінь останніх місяців запропонувати переселенцям затишне житло. Тимчасове, але не менш комфортне за постійне. З дизайном, який відчувається як щось нове, і водночас – знайоме і звичне,
– коментують автори проєкту.
Проєктна пропозиція RE:Ukraine / Фото RE:Ukraine
Що відомо про проєкт Balbek Bureau
- Перше модульне містечко для переселенців RE:Ukraine з'явиться поблизу Бучі та буде розраховане на 15 сімей.
- Основна мета проєкту – створити бюджетне і комфортне тимчасове житло для тих сімей, які очікують на відбудову їхнього житла.
- Пілотний проєкт триватиме рік: близько 3,5 місяців житло будуватимуть. Далі на 9 місяців туди заселять перших мешканців. За цей час вдасться провести аналіз, як тимчасове житло працює на практиці у різні сезони.
- Згодом модулі можна буде розібрати й використовувати на іншій локації за іншим цільовим призначенням.
- Над проєктом тимчасового житла працює половина із 50 членів команди Balbek Bureau.