У четвер, 16 вересня, IKEA святкуватиме краще життя вдома. Впродовж 24-годинного віртуального фестивалю, усі охочі зможуть зазирнути в оселі всесвітньо відомих художників, дизайнерів та кухарів, які на один день перетворять свої домівки у віртуальні сцени.

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Це абсолютно нова концепція фестивалю, яка відкриває двері понад 100 осель на більш ніж 50 ринках. Такий підхід у комплексі з практичними порадами, повинен надихнути на покращення життя вдома та зробити повсякдення усвідомленішим і екологічнішим.

Активності у рамках фестивалю відбуватимуться щогодини, починаючи з 09:00.

О 10:00 всі охочі зможуть зазирнути за куліси приготування неймовірних страв, які готуватиме у своїй оселі шведський шеф-повар Пол Свенссон. Вже о 13:00 Вірджил Абло, – один з найвідоміших дизайнерів сьогодення, з яким IKEA раніше співпрацювала над колекцією MARKERAD, відчинить двері своєї паризької студії.

Окремий блок відведений для фанатів ігор. Так, о 16:00 двері свого будинку відчинить одна з найвідоміших шведських геймерок Сандра Естерлунд, яка презентує нову ігрову колекцію.

Програма віртуального фестивалю IKEA / Фото Ikea

Крім цього, шанувальники бренду IKEA зможуть долучитися до подорожі в часі, переглядаючи архіви у цифровому музеї IKEA.

За останній рік життя вдома набуло абсолютно нового значення для кожного з нас. Ми зможемо віртуально об’єднатися та дослідити побут, яким він є у різних куточках світу – зі своєю індивідуальністю та креативністю. Віртуальна частина нашого першого Фестивалю IKEA буде найбільш насиченою та присвяченою темі життя вдома. Відвідувачі зможуть отримати унікальний досвід і в магазині міського формату ІКЕА в Києві, де відбуватиметься частина активностей у рамках заходу з дотриманням епідеміологічних заходів та заходів безпеки,

– зауважив Флоріан Меллє, менеджер IKEA в Україні.

Активності відбудуться й у магазині міського формату ІКЕА в Києві. Зокрема, тут функціонуватиме "Креативна кімната". Покупці зможуть відвідати майстер-класи з відновлення старих меблів, зменшення відходів та сортування сміття.

Всі заходи в міському магазині ІКЕА в Києві відбуватимуться з дотриманням епідеміологічних заходів та заходів безпеки. Оскільки кількість відвідувачів обмежена, варто прийти за годину до початку майстер-класу. З повною програмою та розкладом можна ознайомитися на сайті IKEA. Реєстрація на захід не потрібна.