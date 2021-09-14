В четверг, 16 сентября, IKEA будет праздновать лучшую жизнь дома. В течение 24-часового виртуального фестиваля, все желающие смогут заглянуть в дома всемирно известных художников, дизайнеров и поваров, которые на один день превратят свои дома в виртуальные сцены.

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Это совершенно новая концепция фестиваля, которая открывает двери более 100 домов на более чем 50 рынках. Такой подход в комплексе с практическими советами, должен вдохновить на улучшение жизни дома и сделать повседневность более осознанной и экологичной.

Активности в рамках фестиваля будут проходить каждый час, начиная с 09:00.

В 10:00 все желающие смогут заглянуть за кулисы приготовления невероятных блюд, которые будет готовить в своем доме шведский шеф-повар Пол Свенссон. Уже в 13:00 Вирджил Абло, – один из самых известных дизайнеров современности, с которым IKEA ранее сотрудничала над коллекцией MARKERAD, откроет двери своей парижской студии.

Отдельный блок отведенное для фанатов игр. Так, в 16:00 двери своего дома откроет одна из самых известных шведских геймерок Сандра Естерлунд, представляющая новую игровую коллекцию.

Программа виртуального фестиваля IKEA / Фото Ikea

Кроме этого, поклонники бренда IKEA смогут присоединиться к путешествию во времени, просматривая архивы в цифровом музее IKEA.

За последний год жизнь дома приобрела совершенно новое значение для каждого из нас. Мы сможем виртуально объединиться и исследовать быт, какой он есть в разных уголках мира – со своей индивидуальностью и креативностью. Виртуальная часть нашего первого Фестиваля IKEA будет наиболее насыщенной и посвященной теме жизни дома. Посетители смогут получить уникальный опыт и в магазине городского формата ИКЕА в Киеве, где будет проходить часть активностей в рамках мероприятия с соблюдением эпидемиологических мероприятий и мер безопасности,

– рассказал Флориан Мелло, менеджер IKEA в Украине.

Активности состоятся и в магазине городского формата ИКЕА в Киеве. В частности, здесь будет функционировать "Креативная комната". Покупатели смогут посетить мастер-классы по восстановлению старой мебели, уменьшению отходов и сортировки мусора.

Все мероприятия в городском магазине ИКЕА в Киеве пройдут с соблюдением эпидемиологических мероприятий и мер безопасности. Поскольку количество посетителей ограничено, стоит прийти за час до начала мастер-классов. С полной программой и расписанием можно ознакомиться на сайте IKEA. Регистрация на мероприятие не нужна.