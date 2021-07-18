Якщо у січні квадратний метр у комплексах, які будуються, коштував у середньому 28 тисяч гривень, у кінця червня його продавали за 30,8 тисячі гривень. Чому зростають ціни та чого чекати до кінця року – розповів директор консалтингової компанії City Development Solutions Роман Герасимчук.

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Як рахували ціни Lun дізнався вартість найдешевших квартир у житлових комплексах міста Києва. Вона є "порогом входу" в ЖК. З цих даних вирахували медіанну ціну квадратного метра – це середня вартість "квадрата" у Києві. Для того щоб розрахувати мінімальну ціну квадратного метра, були відкинуті 10% найдешевших квартир (в компанії запевнили, що це є точковим демпінгом і спекуляціями), після чого дізналися нижню межу.

Чому зростають ціни

За словами Герасимчука, на підвищення цін вплинув попит. У 2020 році приріст сягнув понад 25% за кількістю угод. У 2021 році ця тенденція збереглася.

Крім природного приросту попиту через внутрішню міграцію населення й урбанізацію, попит на квартири у новобудовах зростає внаслідок зменшення попиту на "вторинці",

– пояснив аналітик.

При цьому, додав він, обсяг пропозиції нового житла суттєво не змінився.

Нові квартири в Києві продовжують дорожчати / Фото Pixabay

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Що буде з цінами до кінця 2021 року

За словами Романа Герасимчука, якщо нинішні тенденції на первинному ринку нерухомості у Києві збережуться, зростання цін не уникнути. За підсумком 2021-го року воно становитиме 17 – 19%. Від рівня травня – червня ціни підвищаться на 10 – 12%.

До кінця року квартири у Києві можуть зрости в ціні / Фото Pixabay