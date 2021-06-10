Іноземці масово купують квартири у Києві: чому та яке житло у пріоритеті

Київ став привабливим містом для інвестицій у житло. Рієлторські агентства з кінця 2020 року все частіше отримують заявки від іноземних громадян на придбання квартир у Києві.

Найбільше нерухомістю цікавляться європейці, які мають бізнес чи працюють в українській столиці, однак не хочуть винаймати житло. Вихідці з яких країн купують квартири у Києві – читайте далі.

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Хто купує квартири у Києві

За словами рієлторів, найчастіше серед іноземців житло купують громадяни США, Німеччини, Швеції, Італії та Швейцарії, які приїжджають до України розвивати свій бізнес. На попит також вплинули карантинні обмеження, які в Україні були більш лояльні, ніж в країнах Європи.

Іноземці вважають, що в Україні можуть жити більш комфортно, адже в деяких державах запроваджували жорсткі заходи, наприклад, комендантську годину. Переважно вони обирають одно- та двокімнатні квартири вартістю від 100 тисяч до 200 тисяч доларів (2,7 – 5,4 мільйона гривень). Найчастіше – це об'єкти на вторинному ринку нерухомості, які розташовані у центральних районах міста.

За словами експертки з нерухомості Вікторії Берещак, попит стрімко зріс в останні роки: у преміальних об'єктах або якісному бізнес-сегменті у центрі Києва частка іноземних покупців зросла до 10 – 12% у 2021 році (у 2018-му цей показник становив 3 – 5%).

Житло у Києві має попит серед іноземців / Фото 24 канал

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Хто заробляє на українській нерухомості

За словами експертів, до України також приїздять інвестори з Ізраїлю, Туреччини, Китаю та Азербайджану. Вони купують житло у гарних ЖК з високим рівнем сервісу, щоб здавати його подобово. Також деякі іноземці інвестують у квартири в Києві, щоб потім їх перепродати. Зазвичай, це Печерський, Шевченківський, Подільський та Оболонські райони столиці.

Власники підвищують ціни

Українці неохоче здають житло іноземним громадянам і намагаються поставити якомога вищу ціну. Багатьом доводиться винаймати квартиру подобово, що виходить досить дорого, або ж брати житло на тривалий період, але це невигідно, якщо потрібно виїхати на кілька місяців до іншої країни. У такому разі купити нерухомість – варіант значно прийнятніший.

Є такожна житло в Україні серед іноземців. Подейкують, що таким чином вони виводять гроші зі своєї країни. Адже здебільшого у країнах Європи та США угоди здійснюються, а в Україні цей процес можна відстежити не завжди.

За словами іноземців, насправді в Україні дешево жити й саме це їх приваблює.