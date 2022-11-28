Росіянам можуть заборонити купувати та орендувати нерухомість у Туреччині

Мешканці турецького міста Анталія вимагають від влади заборонити продавати та здавати в оренду нерухомість росіянам. Це пов'язано із різким стрибком цін на місцеве житло.

Про це пишуть росЗМІ із посиланням на відповідну петицію. Наразі вимога зібрала майже 12 тисяч голосів із 15 тисяч необхідних.

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Що відбувається з ринком нерухомості Туреччини

Через наплив іноземців, ціна нерухомості в Анталії зросла за останні два роки майже у 5 разів. Наразі сума угоди перевищує середній дохід громадян у Туреччині. Різкий стрибок цін на оренду також спричинив кризу нерухомості та демографічні зміни. Як повідомляють автори петиції, 25% населення Анталії зараз іноземці. Вони додають, що ринок дестабілізують як російські, так і українські рієлтори.

На тлі хвилі імміграції кількість українців та росіян, які беруть участь у ринку незареєстрованої нерухомості в Анталії, досягла 10 тисяч. Ці люди продовжують порушувати роботу ринку, створюючи власні групи на сотні людей у WhatsApp. У них немає досвіду, але вони незабаром почали контролювати ринок нерухомості Анталії. Ми не можемо потрапити до цих груп, бо вони нас не приймають,

– йдеться у петиції.

При цьому у документі наголошується, що іноземці часто купують житло для інвестицій та пропонують місцевому населенню орендувати житло з неймовірною націнкою. Через це громадяни Туреччини відчувають себе гостями у своїй же країні.

Попит на житло в Туреччині у жовтні 2022 року зріс у 24 рази, порівняно з жовтнем 2021 року. При цьому щодня до Анталії прибуває 15 – 20 тисяч росіян.