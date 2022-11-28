Про це пишуть росЗМІ із посиланням на відповідну петицію. Наразі вимога зібрала майже 12 тисяч голосів із 15 тисяч необхідних.

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Що відбувається з ринком нерухомості Туреччини

Через наплив іноземців, ціна нерухомості в Анталії зросла за останні два роки майже у 5 разів. Наразі сума угоди перевищує середній дохід громадян у Туреччині. Різкий стрибок цін на оренду також спричинив кризу нерухомості та демографічні зміни. Як повідомляють автори петиції, 25% населення Анталії зараз іноземці. Вони додають, що ринок дестабілізують як російські, так і українські рієлтори.

На тлі хвилі імміграції кількість українців та росіян, які беруть участь у ринку незареєстрованої нерухомості в Анталії, досягла 10 тисяч. Ці люди продовжують порушувати роботу ринку, створюючи власні групи на сотні людей у WhatsApp. У них немає досвіду, але вони незабаром почали контролювати ринок нерухомості Анталії. Ми не можемо потрапити до цих груп, бо вони нас не приймають,

– йдеться у петиції.

При цьому у документі наголошується, що іноземці часто купують житло для інвестицій та пропонують місцевому населенню орендувати житло з неймовірною націнкою. Через це громадяни Туреччини відчувають себе гостями у своїй же країні.

Попит на житло в Туреччині у жовтні 2022 року зріс у 24 рази, порівняно з жовтнем 2021 року. При цьому щодня до Анталії прибуває 15 – 20 тисяч росіян.