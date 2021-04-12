Дитяча кімната є душею квартири. Батьки готові вдатися до будь-яких рішень, аби дитині було комфортно і затишно.

Для цього важливо заздалегідь продумати приміщення. Які прийоми слід використовувати у дитячій кімнаті – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Велешина.

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5 прийомів для дитячої кімнати

1. Нейтральне оздоблення

Таке рішення заощадить гроші і зробить інтер'єр приємним як для дітей, так і для дорослих.

2. Яскраві акценти

Дитячу кімнату можна урізноманітнити за допомогою акцентної стіни або красивого текстилю. Наприклад, штори, постільна білизна, подушки, іграшки. За словами дизайнерки інтер'єру, для візуального сприйняття не має значення, чим додана яскравість. Водночас текстиль можна змінити у будь-який момент – це відмінний лайфхак для свіжого інтер'єру без ремонту.

Соковитий текстиль створить настрій в інтер'єрі / Фото pinterest

3. Світлі меблі

Для того щоб зробити дитячу кімнату соковитою і яскравою, виберіть світлі меблі. Відмінним варіантом стане білий або бежевий колір. До них підійдуть будь-які контрасти.

Світлі меблі – ідеальне рішення для дитячої / Фото pinterest

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4. Зонування

Відмінною рисою дитячої кімнати від дорослої є те, що вона служить місцем для ігор, сну, занять. Зонування також допомагає маленькому господареві дотримуватися порядку і формувати життєвий простір,

– зазначила Вікторія Велешина.

5. Безпека

Один з найважливіших моментів дитячої кімнати – безпека. Пам'ятайте, що всі предмети меблів мають бути надійно закріплені. Також, за словами дизайнерки інтер'єру, не рекомендується розміщувати у дитячій великі дзеркала і скляні фасади.