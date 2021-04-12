Детская комната является душой квартиры. Родители готовы прибегнуть к любым решениям, лишь бы ребенку было комфортно и уютно.

Для этого важно заранее продумать помещение. Какие приемы следует использовать в детской комнате – рассказала дизайнер интерьера Виктория Велешина.

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5 приемов для детской комнаты

1. Нейтральная отделка

Такое решение сэкономит деньги и сделает интерьер приятным как для детей, так и для взрослых.

2. Яркие акценты

Детскую комнату можно разнообразить с помощью акцентной стены или красивого текстиля. Например, шторы , постельное белье, подушки, игрушки. По словам дизайнера интерьера, для визуального восприятия не имеет значения, чем добавлена яркость. В то же время текстиль можно изменить в любой момент – это отличный лайфхак для свежего интерьера без ремонта.

Сочный текстиль создаст настроение в интерьере / Фото pinterest

3. Светлая мебель

Для того чтобы сделать детскую комнату сочной и яркой, выберите светлую мебель. Отличным вариантом станет белый или бежевый цвет. К ним подойдут любые контрасты.

Светлая мебель – идеальное решение для детской / Фото pinterest

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4. Зонирование

Отличительной чертой детской комнаты от взрослой является то, что она служит местом для игр, сна, занятий. Зонирование также помогает маленькому хозяину соблюдать порядок и формировать жизненное пространство,

– отметила Виктория Велешина.

5. Безопасность

Один из самых важных моментов детской комнаты – безопасность. Помните, что все предметы мебели должны быть надежно закреплены. Также, по словам дизайнера интерьера, не рекомендуется размещать в детской большие зеркала и стеклянные фасады.