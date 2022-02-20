Для того, щоб створити чудовий інтер'єр, не обов'язково кликати дизайнера. Ви можете спланувати все самотужки, орієнтуючись на кілька правил. Які саме – розповість редакція 24 каналу.
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Функціональне призначення
Кожен куточок помешкання має мати своєю роль, тому очевидно, що це ж стосується і приміщення загалом. Коли придумуєте інтер'єр кімнати, ви повинні чітко розуміти, скільки часу ви в ній будете проводити, які активності вона має забезпечити та яким функціональним вимогам відповідати. Поки у вас немає детальної відповіді на всі ці запитання, проєктувати інтер'єр не буде вдалою ідеєю.
Планування – основа вдалого результату / Фото Pexels
Настрій та харектер
Стиль і кольори – це допоміжні засоби, які дозволяють нам передати настрій та характер простору. Зазвичай їх визначають у поєднанні з функціональним призначенням кімнати. Уявіть, який настрій має панувати у просторі, і тоді з інтер'єром не виникне жодних проблем. Гра кольорів, масштабів, особливий вплив обраного стилю – у вас буде багато способів досягнути бажаного результату.
Чудове виконання гарної ідеї / Фото Pexels
Світло, деталі, улюблені речі
Світло – це дуже чуттєий чинник, який може підкреслити переваги, але разом з тим і показати всі недоліки. Яскравість та кількість світла теж впливають на загальний настрій, тому до цього фактору варто підійти з особливою відповідальністю.
Дрібні деталі – важливі, але вони не мають перебирати на себе всю увагу. Захват має викликати уся картина, а не лише її маленька частина. Також варто оточувати себе лише тими речима, які ви любите – який би чудовий інтер'єр ви не створили, деталі, які вам не вподоби, змусять забути про затишок та комфорт.
Деталі – це акцент, а не головний сюжет / Фото Pexels