Для того, щоб створити чудовий інтер'єр, не обов'язково кликати дизайнера. Ви можете спланувати все самотужки, орієнтуючись на кілька правил. Які саме – розповість редакція 24 каналу.

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Функціональне призначення

Кожен куточок помешкання має мати своєю роль, тому очевидно, що це ж стосується і приміщення загалом. Коли придумуєте інтер'єр кімнати, ви повинні чітко розуміти, скільки часу ви в ній будете проводити, які активності вона має забезпечити та яким функціональним вимогам відповідати. Поки у вас немає детальної відповіді на всі ці запитання, проєктувати інтер'єр не буде вдалою ідеєю.

Планування – основа вдалого результату / Фото Pexels

Настрій та харектер

Стиль і кольори – це допоміжні засоби, які дозволяють нам передати настрій та характер простору. Зазвичай їх визначають у поєднанні з функціональним призначенням кімнати. Уявіть, який настрій має панувати у просторі, і тоді з інтер'єром не виникне жодних проблем. Гра кольорів, масштабів, особливий вплив обраного стилю – у вас буде багато способів досягнути бажаного результату.

Чудове виконання гарної ідеї / Фото Pexels

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ, щоб обрати найзручніше житло для себе.

Світло, деталі, улюблені речі

Світло – це дуже чуттєий чинник, який може підкреслити переваги, але разом з тим і показати всі недоліки. Яскравість та кількість світла теж впливають на загальний настрій, тому до цього фактору варто підійти з особливою відповідальністю.

Дрібні деталі – важливі, але вони не мають перебирати на себе всю увагу. Захват має викликати уся картина, а не лише її маленька частина. Також варто оточувати себе лише тими речима, які ви любите – який би чудовий інтер'єр ви не створили, деталі, які вам не вподоби, змусять забути про затишок та комфорт.

Деталі – це акцент, а не головний сюжет / Фото Pexels