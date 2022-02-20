Для того чтобы создать великолепный интерьер, не обязательно звать дизайнера. Вы можете спланировать все своими силами, ориентируясь на несколько правил. Какие именно – расскажет редакция 24 канала.

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Функциональное предназначение

Каждый уголок помещения должен иметь свою роль, поэтому очевидно, что это касается и помещения в целом. Когда вы придумываете интерьер комнаты, вы должны четко понимать, сколько времени вы в ней будете проводить, какие активности она должна обеспечить и каким функциональным требованиям отвечать. Пока у вас нет подробного ответа на все эти вопросы, проектировать интерьер не будет удачной идеей.

Планирование – основа удачного результата / Фото Pexels

Настроение и характер

Стиль и цвет – это вспомогательные средства, которые позволяют нам передать настроение и характер пространства. Обычно их определяют в сочетании с функциональным предназначением комнаты. Представьте, какое настроение должно властвовать в пространстве, и тогда с интерьером не возникнет никаких проблем. Игра цветов, масштабов, особое влияние выбранного стиля – у вас будет много способов достичь желаемого результата.

Прекрасное исполнение хорошей идеи / Фото Pexels

Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Ознакомьтесь с каталогом Корпорации Недвижимости РИЕЛ, чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.

Свет, детали, любимые вещи

Свет – это очень чувствительный фактор, который может подчеркнуть преимущества, но вместе с тем показать все недостатки. Яркость и количество света тоже влияют на всеобщее настроение, поэтому к этому фактору следует подойти с особой ответственностью.

Мелкие детали важны, но они не должны перебирать на себя все внимание. Восторг должна вызвать вся картина, а не только ее маленькая часть. Также стоит окружать себя только теми вещами, которые вы любите – какой бы отличный интерьер вы ни создали, детали, которые вам не нравятся, заставят забыть о уюте и комфорте.

Деталі – це акцент, а не головний сюжет / Фото Pexels