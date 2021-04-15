Інтер'єр маленької квартири: як перетворити мінуси в плюси

Ремонт маленької квартири завжди викликає багато запитань. Хочеться зробити житло максимально комфортним, містким і функціональним.

Для цього потрібен правильний і грамотний підхід. Як уникнути помилок у маленькій квартирі й зробити її недоліки перевагами – розповіли дизайнери інтер'єру з Yaranga Interior Design.

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"Маленька, зате своя!" – дуже часто цієї фрази недостатньо, щоб заспокоїти власника невеликої житлової площі. Ідеальних квартир не існує: але ж можна спробувати наблизити інтер'єр до ідеалу. Якщо з площею житла вам не пощастило, я постараюся вам допомогти виправити основні недоліки,

– зазначила дизайнерка інтер'єру Анастасія.

1. Немає місця на робочому столі

У маленькій квартирі можна знайти місце для компактного робочого столу. Однак тоді виникає питання, де ховати канцелярське приладдя. За словами дизайнерки інтер'єру, рішенням є неглибока полиця з кількома відділеннями. Цього буде достатньо для книг, журналів, підставок під канцелярії.

2. Відсутня обідня зона

Якщо квартира дуже скромних розмірів і поставити повноцінний обідній стіл ніде, розгляньте стіл-трансформер. З компактного журнального столика він перетворюється в обідній.

3. Дуже тісно

Бувають просторі "однушки", а бувають тісні трикімнатні, і часто це залежить не тільки від площі, а й від планування. Рішення: перепланування та об'єднання кількох кімнат в одну. Об'єднання кухні та вітальні створює відчуття простору, а також з'являється додаткова площа, місце, що раніше займала стіна, тепер можна використовувати,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

У маленькій квартирі потрібно грамотно спланувати простір / Фото pinterest

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4. Зберігання

Суттєвий мінус невеликих квартир – відсутність місця для зберігання речей. У цьому, за словами дизайнерки інтер'єру, допоможе правильне використання кожного сантиметра простору: антресолі, шафи до стелі, місце під ліжками та ін.

Сплануйте заздалегідь системи зберігання у квартирі / Фото pinterest

5. Нудьга

Існує стереотип, що в невеликих квартирах не до дизайнерських вишукувань, в кращому разі вийде вмістити всі функціональні меблі. Позбавтеся від цього стереотипу. Використовуйте сміливі кольори, вішайте картини на стіни, знайдіть місце не для чергової шафи, а для дизайнерської речі, і ви зрозумієте, що живете в розкішних апартаментах,

– резюмували в Yaranga Interior Design.