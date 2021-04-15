Интерьер маленькой квартиры: как превратить минусы в плюсы
Ремонт маленькой квартиры всегда вызывает много вопросов. Хочется сделать жилье максимально комфортным, вместительным и функциональным.
Источник:Инстаграм Yaranga Interior Design
Для этого нужен правильный и грамотный подход. Как избежать ошибок в маленькой квартире и сделать ее недостатки преимуществами – рассказали дизайнеры интерьера из Yaranga Interior Design.
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"Маленькая, зато своя!" – очень часто этой фразы недостаточно, чтобы успокоить владельца небольшой жилплощади. Идеальных квартир не существует: но ведь можно попытаться приблизить интерьер к идеалу. Если с площадью жилья вам не повезло, я постараюсь вам помочь исправить основные недостатки,
– отметила дизайнер интерьера Анастасия.
1. Нет места на рабочем столе
В маленькой квартире можно найти место для компактного рабочего стола. Однако тогда возникает вопрос, где прятать канцелярские принадлежности. По словам дизайнера интерьера, решением является неглубокая полка с несколькими отделениями. Этого будет достаточно для книг, журналов, подставок под канцелярии.
2. Отсутствует обеденная зона
Если квартира очень скромных размеров и поставить полноценный обеденный стол негде, рассмотрите стол-трансформер. Из компактного журнального столика он превращается в обеденный.
3. Очень тесно
Бывают просторные "однушки", а бывают тесные "трешки", и часто это зависит не только от площади, но и от планировки. Решение: перепланировка и объединения нескольких комнат в одну. Объединение кухни и гостиной создает ощущение простора, а также появляется дополнительная площадь, место, ранее занимаемое стеной, теперь можно использовать,
– пояснила дизайнер интерьера.
В маленькой квартире нужно грамотно спланировать пространство / Фото pinterest
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4. Хранение
Существенный минус небольших квартир – отсутствие места для хранения вещей. В этом, по словам дизайнера интерьера, поможет правильное использование каждого сантиметра пространства: антресоли, шкафы до потолка, место под кроватями и пр.
Спланируйте заранее системы хранения в квартире / Фото pinterest
5. Скука
Существует стереотип, что в небольших квартирах не до дизайнерских изысков, в лучшем случае получится уместить всю функциональную мебель. Избавьтесь от этого стереотипа. Используйте смелые цвета, вешайте картины на стены, найдите место не для очередного шкафа, а для дизайнерской вещи, и вы поймете, что живете в роскошных апартаментах,
– резюмировали в Yaranga Interior Design.
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