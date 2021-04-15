Жоден сучасний ремонт не обходиться без кондиціонера, адже він є частиною комфорту. На ринку представлено безліч різноманітних моделей.

При установці кондиціонера слід дотримуватися деяких правил. Яких саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова. Цікаво Полиці в інтер'єрі: як зробити цікаво, модно і стильно Поговоримо про таку важливу тему, як кондиціонування, а конкретно про правильне розміщення спліт і мульті-спліт системи з точки зору технічних вимог і ергономіки,

– зазначила Морозова. Правила установки кондиціонерів Внутрішній блок кондиціонера не можна розміщувати навпроти сидячої людини, щоб холодні потоки повітря не потрапляли на диван, стіл або робоче місце. За словами дизайнерки інтер'єру, кондиціонер краще повісити ззаду дивана чи ліжка. Рекомендується розміщувати внутрішній блок кондиціонера ближче до вікна, таким чином, щоб довжина фреонової магістралі не перевищувала 5 метрів. Вікторія Морозова уточнила, що у деяких кондиціонерів при стандартній заправці фреоном мінімальна довжина траси становить 3 метри, а у інших – 7 метрів. Ці нюанси слід уточнювати у майстра. Важливо правильно розрахувати потужність кондиціонера, виходячи з того, скільки квадратних метрів він повинен охолоджувати. Правильна установка кондиціонера забезпечить комфорт / Фото pinterest Читайте М'які панелі в інтер'єрі: що в них особливого і чому вони стали трендом Якщо в квартирі встановлено електричний камін, слід враховувати, що кондиціонер не повинен розміщуватися навпроти нього. Також не рекомендується встановлювати кондиціонер навпаки вертикальних радіаторів. Встановлюючи кондиціонер, слід дотримуватися правил / Фото ivd Кондиціонер не повинен бути зашитий меблями. Крім того, враховуйте, що мінімальна відстань від стелі до кондиціонера становить 10 сантиметрів. Якщо ж внизу знаходиться шафа, то від неї до кондиціонера має бути 70 – 100 сантиметрів. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Viktoria Morozova (@vinterior_d)