Облаштування передпокою: дизайнерка інтер'єру розкрила 5 секретів

Передпокій – приміщення, яке зустрічає гостей і дозволяє справити перше враження про будинок. Тому він має бути не тільки функціональним, але і затишним.

Для цього важливо заздалегідь продумати всі нюанси та дрібниці. 5 секретів облаштування передпокою розкрила дизайнерка інтер'єру Ксенія Коваль.

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Погодьтеся, перше враження важливе. Для вашого будинку або квартири таке враження справляє саме передпокій. Тому потрібно правильно все тут організувати. Як це зробити та на що звернути увагу? Сьогодні розкриємо 5 секретів його облаштування,

– зазначила Коваль.

5 секретів для ідеального передпокою

1. Мінімалізм і простір

Вхід у квартиру не слід захаращувати зайвими речами та меблями. У цьому місці має бути тільки найнеобхідніше, щоб було достатнього вільного простору.

2. Гарне освітлення

У передпокої важливо продумати якісне освітлення. За словами дизайнерки інтер'єру, необхідно підібрати потужні лампи у красивих світильниках.

Правильне освітлення задасть потрібний настрій у передпокої / Фото pinterest

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3. Все потрібне – під рукою

Для того щоб передпокій був максимально зручним, продумайте щоденний ритуал, щоб усього було достатньо. У вас має бути місце, куди повісити пальто, куди поставити сумку, де залишити ключі та ін.

4. Прикрасьте передпокій

Зробити передпокій неординарним і унікальним можна за допомогою цікавого елемента. Це може бути незвичайне дзеркало, велика картина або стильний світильник.

Придумайте родзинку для вашого передпокою​ / Фото pinterest

5. Організуйте взування

Для комфортного взування завжди краще мати можливість присісти. Лавка чи банкетка у цьому сенсі – прекрасне рішення. Під них завжди можна поставити взуття, яке зняли. Можливі й інші варіанти, звичайно. Головне – дотримуйтеся попередніх обмежень: мінімалізм, простір і зручність,

– резюмувала Ксенія Коваль.