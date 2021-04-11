Прихожая – помещение, которое встречает гостей и позволяет произвести первое впечатление о доме. Поэтому она должна быть не только функциональной, но и уютной.

Для этого важно заранее продумать все нюансы и мелочи. 5 секретов обустройства прихожей раскрыла дизайнер интерьера Ксения Коваль.

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Согласитесь, первое впечатление важно. Для вашего дома или квартиры такое впечатление производит именно прихожая. Потому нужно правильно все тут организовать. Как это сделать и на что обратить внимание? Сегодня раскроем 5 секретов ее обустройства,

– отметила Коваль.

5 секретов для идеальной прихожей

1. Минимализм и простор

Вход в квартиру не следует загромождать лишними вещами и мебелью. В этом месте должно быть только самое нужное, чтобы было достаточного свободного пространства.

2. Хорошее освещение

В прихожей важно продумать качественное освещение. По словам дизайнера интерьера, необходимо подобрать мощные лампы в красивых светильниках.

Правильное освещение задаст нужное настроение в прихожей / Фото pinterest

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3. Все нужное – под рукой

Для того чтобы прихожая была максимально удобной, продумайте ежедневный ритуал, чтобы всего было достаточно. У вас должно быть место, куда повесить пальто, куда поставить сумку, где оставить ключи и пр.

4. Украсьте прихожую

Сделать прихожую неординарной и уникальной можно с помощью интересного элемента. Это может быть необычное зеркало, большая картина или стильный светильник.

Придумайте изюминку для вашей прихожей / Фото pinterest

5. Организуйте обувание

Для комфортного обувания всегда лучше иметь возможность присесть. Лавка или банкетка в этом смысле – прекрасное решение. Под них всегда можно поставить обувь, которую сняли. Возможны и другие варианты, конечно. Главное – соблюдайте предыдущие ограничения: минимализм, простор и удобство,

– резюмировала Ксения Коваль.