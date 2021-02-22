Идеальная спальня: 2 момента, которые нельзя игнорировать
Спальня – место, в котором хочется полностью расслабиться и качественно отдохнуть.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Как сделать спальню идеальным местом для отдыха и релакса – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
Интересно Лайфстайл тренды, которые повлияли на дизайн интерьера в 2021 году: 5 пунктов
Как же важно создать дома такую атмосферу, которая будет расслаблять. Ваш личный оазис среди бесконечной суеты. Для того, чтобы создать уютную спальню, нужно обратить внимание на освещение и текстиль,
– отметила Петайкина.
Важные моменты при обустройстве спальни
Освещение
Создайте сценарии освещения, используйте несколько групп света. Не забудьте про боковой свет – это могут быть торшеры, подсветки, настольные лампы, которые создадут уютную атмосферу в комнате.
В спальне следует использовать несколько сценариев освещения / Фото pinterest
Читайте Скрытые места хранения в квартире: 5 интересных идей от дизайнера интерьера
Текстиль
Качественный натуральный текстиль – это тактильное удовольствие. Ваша кожа дышит,а терморегуляция лучше,
– пояснила Петайкина.
По ее словам, самый уютный тренд в исполнении текстиля в спальне – многослойность. Однако дизайнер интерьера уточнила, что текстиль необходимо подбирать под настроение – кто-то хочет тяжелые ворсистые ткани, кто-то – струящуюся легкость.
Кроме того, изменив цвет текстиля, можно обновить комнату. Для этого миксуйте цвета между шторами, постельным бельем и декоративными подушками.
С помощью текстиля можно изменить вид спальни / Фото pinterest
Поделиться новостью