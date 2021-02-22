Спальня – место, в котором хочется полностью расслабиться и качественно отдохнуть.

Как сделать спальню идеальным местом для отдыха и релакса – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

Интересно Лайфстайл тренды, которые повлияли на дизайн интерьера в 2021 году: 5 пунктов

Как же важно создать дома такую атмосферу, которая будет расслаблять. Ваш личный оазис среди бесконечной суеты. Для того, чтобы создать уютную спальню, нужно обратить внимание на освещение и текстиль,

– отметила Петайкина.

Важные моменты при обустройстве спальни

Освещение

Создайте сценарии освещения, используйте несколько групп света. Не забудьте про боковой свет – это могут быть торшеры, подсветки, настольные лампы, которые создадут уютную атмосферу в комнате.

В спальне следует использовать несколько сценариев освещения / Фото pinterest

Читайте Скрытые места хранения в квартире: 5 интересных идей от дизайнера интерьера

Текстиль

Качественный натуральный текстиль – это тактильное удовольствие. Ваша кожа дышит,а терморегуляция лучше,

– пояснила Петайкина.

По ее словам, самый уютный тренд в исполнении текстиля в спальне – многослойность. Однако дизайнер интерьера уточнила, что текстиль необходимо подбирать под настроение – кто-то хочет тяжелые ворсистые ткани, кто-то – струящуюся легкость.

Кроме того, изменив цвет текстиля, можно обновить комнату. Для этого миксуйте цвета между шторами, постельным бельем и декоративными подушками.

С помощью текстиля можно изменить вид спальни / Фото pinterest