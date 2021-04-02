Інтер'єр ванної кімнати: чим замінити шафу над умивальником

Ванна кімната вимагає ретельно продуманого планування і розміщення меблів. Це необхідно для того, щоб вмістити все необхідне.

Одним з найпопулярніших предметів меблів у ванній є шафа над умивальником. Чим її можна замінити – розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ілляшенко.

Цікаво Як створити весняний інтер'єр: 5 способів

Кожен драматичний американський фільм був доповнений сценою, де герой або героїня, діставали пляшечку таблеток з дзеркальної шафки над умивальником. Деякі шафки оснащені ще поличками збоку і точковим підсвічуванням. Якщо дуже потрібно місце для зберігання, то я розповім, як його організувати без драми, залишивши над умивальником лише дзеркало,

– зазначила Ілляшенко.

Чим замінити шафку над раковиною у ванній кімнаті

Тумба під умивальником. Варіант для тих, у кого не дуже багато речей. Однак у таку тумбу поміститься багато дрібниць. Вбудована шафа. Її можна розташувати над інсталяцією або на всю стіну. Там можна зберігати рушники, запаси шампунів і мила, а також пральну і сушильну машини. Плюсом такого рішення є те, що така шафа не буде виділятися і впадати в очі.

Вбудована шафа у ванній дозволить зберігати максимум речей​ / Фото pinterest

Читайте Як зробити квартиру затишною: 7 предметів, які змінять ваш інтер'єр

Відкриті полиці. Найкраще робити їх з бортиками – це дозволить приховати всі етикетки і різнокольорові баночки. За словами дизайнерки інтер'єру, така ванна кімната буде виглядати більш затишною і чистішою.

Відкриті полиці – найпростіше рішення для ванної​ / Фото pinterest

Системи зберігання.

Вниз таких стелажів можна поставити корзини для білизни, ближче до середини – ящики для всіляких штучок, а до верху, наприклад, скручені рушники. Щоб системи зберігання не порушували цілісність інтер'єру, краще розташовувати їх по тій стіні, де знаходяться двері, або збоку, щоб тому, хто входить, не впадало нічого зайвого в очі. У будь-якому випадку, відштовхуйтесь від вашого планування і квадратних метрів,

– резюмувала Поліна Ілляшенко.