Весна – ідеальний час, щоб освіжити квартиру чи будинок. Будь-який інтер'єр вимагає нових фарб і аксесуарів.

Не завжди оновлення інтер'єру тягне за собою значні фінансові витрати. Як зробити житло весняним і свіжим, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Весна – прекрасна пора для починань і час для приємних змін навколо себе,

– зазначила Морозова.

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Найпростіший спосіб створити весняний настрій – прикрасити інтер'єр рослинами. За словами дизайнерки інтер'єру, квіти у вазі або нова рослина у кашпо додасть життя приміщенню.

Рослини дадуть нове життя приміщенню / Фото dekoriko

У теплу пору року хочеться більше світла і простору. Для цього можна переставити меблі. Обов'язково слід переконатися у тому, що предмети не блокують природне світло. Перефарбуйте стіни. Морозова пояснила, що ідеальне рішення для весни – світлі пастельні тони. Вони додадуть світла у простір і візуально його збільшать.

Приємний колір стін забезпечить затишок у домі​ / Фото kakieshtory

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Сховайте теплі ковдри і пледи, замініть щільні штори на вікнах на легкі. Додайте яскраві акценти. Це можна зробити за допомогою декоративних подушок. Актуальні – квіткові і рослинні принти.

Красиві подушки створять особливий настрій / Фото best-stroy

Використовуйте декор.

Яскрава картина або фотографія на стіні, дизайнерська ваза або настільна лампа зроблять ваш інтер'єр по-справжньому радісним і весняним,

– резюмувала Вікторія Морозова.