Дизайн вітальні відображає характер загального інтер'єру квартири або будинку, тому він має бути продуманим, щоб кімната була затишною, теплою, комфортною і при цьому функціональною.

Існує безліч варіантів оформлення вітальні, але важливо звернути увагу на кілька рекомендацій, розповідає 24 канал.

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Зонування і побажання членів сім'ї

Якщо сім'я складається з кількох людей, потрібно врахувати інтереси і побажання кожного. Наприклад, якщо хтось займається спортом, творчістю або працює за комп'ютером, можливо, доведеться відвести для цього спеціальне місце. Такі моменти необхідно продумати до початку ремонту. Зонування можна зробити за допомогою контрастних стін або світла, полиць, перегородок, розсувних дверей – варіантів безліч.

Стіни

Дизайн вітальні визначається оздобленням стін. Це можуть бути шпалери, фарба або декоративна штукатурка. Тут потрібно звернути увагу на безпеку і якість використовуваних матеріалів.

Будівельні матеріали повинні бути безпечними / Фото stroyfora

Підлога

Для вітальні відмінно підійде ламінат або натуральне дерев'яне покриття. Ці матеріали мають презентабельний вигляд і зберігають тепло.

Меблі та планування

На етапі підготовки до ремонту, потрібно визначитися, де і що буде розташовуватися. Оптимально – виділити центральну групу (найбільш часто це зона відпочинку з диваном, столиком, ТВ, камін), довколо якої буде знаходитися решта меблів. Щоб в кімнаті було комфортно, краще розміщувати предмети на відстані не менше 80 см.

Освітлення

Вітальня повинна бути просторою і "вільною". Тому якщо природного світла недостатньо, варто передбачити додаткові точки освітлення. Це допоможе візуально розширити приміщення.

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Кольорове оформлення

Якщо приміщення не дуже велике, варто звернути увагу на спокійні відтінки – вони створять атмосферу тепла, свіжості і затишку, а також візуально збільшать кімнату.

Пастельні відтінки зроблять кімнату теплою і затишною​ / Фото stroyfora

Декор і дрібниці

У вітальнях найбільш часто використовуються картини, фоторамки (настінні або настільні), вази, свічки і аромалампи. Також популярні живі квіти і різноманітний текстиль (пледи, килими, подушки). Важливо не перестаратися – зайві предмети можуть створити безлад.

Яскраві акценти можна створити за допомогою контрастного текстилю та інших дрібниць​ / Фото @adrianafrattini, Instagram

Інтер'єр вітальні найбільш часто пов'язаний з іншими приміщеннями житла, проте завжди має свою індивідуальність.