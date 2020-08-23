Дизайн гостиной отражает характер общего интерьера квартиры или дома, поэтому он должен быть продуманным, чтобы комната была уютной, теплой, комфортной и при этом функциональной.

Существует множество вариантов оформления гостиной, но важно обратить внимание на несколько рекомендаций, рассказывает 24 канал.

Читайте Ремонт гостиной: лучшие цветовые решения – фото

Зонирование и пожелания членов семьи

Если семья состоит из нескольких человек, нужно учесть интересы и пожелания каждого. К примеру, если кто-то занимается спортом, творчеством или работает за компьютером, возможно, придется отвести для этого специальное место. Такие моменты необходимо продумать до начала ремонта. Зонирование можно сделать с помощью контрастных стен или света, полок, перегородок, раздвижных дверей – вариантов масса.

Стены

Дизайн гостиной определяется отделкой стен. Это могут быть обои, краска или декоративная штукатурка. Здесь нужно обратить внимание на безопасность и качество используемых материалов.

Стройматериалы должны быть безопасными / Фото stroyfora

Пол

Для гостиной отлично подойдет ламинат или натуральное деревянное покрытие. Эти материалы имеют презентабельный вид и сохраняют тепло.

Мебель и планировка

На этапе подготовки к ремонту, нужно определиться, где и что будет располагаться. Оптимально – выделить центральную группу (наиболее часто это зона отдыха с диваном, столиком, ТВ, камин), вокруг которой будет находиться остальная мебель. Чтобы в комнате было комфортно, лучше размещать предметы на расстоянии не менее 80 см.

Освещение

Гостиная должна быть просторной и "свободной". Поэтому если ествественного света недостаточно, стоит предусмотреть дополнительные точки освещения. Это поможет визуально расширить помещение.

Интересно Как подготовить квартиру к ремонту

Цветовое оформление

Если помещение не очень большое, стоит обратить внимание на спокойные тона – они создадут атмосферу тепла, свежести и уюта, а также визуально увеличат комнату.

Пастельные оттенки сделают комнату теплой и уютной / Фото stroyfora

Декор и мелочи

В гостиных наиболее часто используются картины, фоторамки (настенные или настольные), вазы, свечи и аромалампы. Также популярны живые цветы и разнообразный текстиль (пледы, ковры, подушки). Важно не переусердствовать – лишние предметы могут создать беспорядок.

Яркие акценты можно создать с помощью контрастного текстиля и других мелочей / Фото @adrianafrattini, Instagram

Интерьер гостиной наиболее часто связан с остальными помещениями жилья, однако всегда имеет свою индивидуальность.