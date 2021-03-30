Всім відомо, що світло здатне повністю змінити інтер'єр житла. Однієї люстри, як було прийнято раніше, вже недостатньо.

Для того щоб вітальня була ідеальною, необхідно правильно спланувати сценарій освітлення. Як це зробити і які ще нюанси слід врахувати, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Вітальня – багатофункціональне місце у будь-якому будинку. З огляду на те, що у цій кімнаті ми робимо абсолютно різні справи – зустрічаємо гостей, читаємо, дивимося телевізор, а у випадках об'єднанання з кухнею, цих функцій стає ще більше, то дуже важливо спланувати правильний сценарій освітлення. Зараз вже рідко побачиш кімнату лише з однією люстрою по центру. На даний момент освітлення – це не тільки комфорт, але і частина декору,

– зазначила Петайкіна.

Загальне світло

Має освітлювати всю кімнату, але не бути при цьому занадто яскравим. Використовувати можна люстри або точкові світильники . Якщо це люстра, розташувати її потрібно по центру приміщення або в обідній зоні.

. Якщо це люстра, розташувати її потрібно по центру приміщення або в обідній зоні. Важливо: якщо кімната більша, нід 25 квадратних метрів, однією люстри буде недостатньо. Тому краще вибрати кілька загальних джерел.

Відстань від підлоги до нижньої частини люстри не повинно бути менше 2,1 метра. Над обіднім або журнальним столиком висота може бути близько 1,4 – 1,6 метра,

– уточнила дизайнерка інтер'єру.

Світла у вітальні повинно бути багато – це забезпечить затишок і комфорт / Фото pinterest

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Локальне світло

У першу чергу необхідно розробити сценарій освітлення і виділити всі робочі зони : світло біля дивана, крісел, місце для читання, робочий куточок.

і : світло біля дивана, крісел, місце для читання, робочий куточок. Для вітальні відмінно підійдуть бра, торшери і світлодіодні вставки.

Важливо: не встановлюйте світильник навпроти телевізора – він дає відблиски.

Саме від освітлення залежить вид житла / Фото pinterest

Декоративне світло

Використовуйте точкове освітлення. З його допомогою можна висвітлити підлогу, нижню лінію меблів, ніші, картини, статуетки та ін.

Не беріть освітлення з однієї колекції бра + люстра. Підбирайте під один стиль,

– порекомендувала Анна Петайкіна.