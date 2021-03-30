Всем известно, что свет способен полностью изменить интерьер жилья. Одной люстры, как было принято раньше, уже недостаточно.

Для того чтобы гостиная была идеальной, необходимо правильно спланировать сценарий освещения. Как это сделать и какие еще нюансы следует учесть, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Гостиная – многофункциональное место в любом доме. Учитывая, что в этой комнате мы делаем совершенно разные дела – встречаем гостей, читаем, смотрим телевизор, а в случаях объединения с кухней, этих функций становится еще больше, то очень важно спланировать правильный сценарий освещения. Сейчас уже редко увидишь комнату только с одной люстрой по центру. На данный момент освещение – это не только комфорт, но и часть декора,

– отметила Петайкина.

Общий свет

Должен освещать всю комнату, но не быть при этом слишком ярким. Использовать можно люстры или точечные светильники . Если это люстра, расположить ее нужно по центру помещения или в столовой зоне.

. Если это люстра, расположить ее нужно по центру помещения или в столовой зоне. Важно: если комната больше 25 квадратных метров, одной люстры будет недостаточно. Поэтому лучше выбрать несколько общих источников.

Расстояние от пола до нижней части люстры не должно быть меньше 2,1 метра. Над обеденным или журнальным столиком высота может быть около 1,4 – 1,6 метра,

– уточнила дизайнер интерьера.

Света в гостиной должно быть много – это обеспечит уют и комфорт / Фото pinterest

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Локальный свет

В первую очередь необходимо разработать сценарий освещения и выделить все рабочие зоны : свет у дивана, кресел, место для чтения, рабочий уголок.

и : свет у дивана, кресел, место для чтения, рабочий уголок. Для гостиной отлично подойдут бра, торшеры и светодиодные вставки.

Важно: не устанавливайте светильник напротив телевизора – он дает блики.

Именно от освещения зависит вид жилья / Фото pinterest

Декоративный свет

Используйте точечное освещение. С его помощью можно осветить пол, нижнюю линию мебели, ниши, картины, статуэтки и пр.

Не берите освещение из одной коллекции бра+люстра. Подбирайте под один стиль,

– порекомендовала Анна Петайкина.