Про це свідчать результати дослідження Інституту міських земель та глобальної консалтингової компанії PwC. У звіті Emerging Trends in Real Estate in 2023 зібрані головні тенденції ринку нерухомості Європи у 2023 році.

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Оптимізму у прогнозах все менше

Опитані експерти заявили, що війна в Україні надалі впливатиме на європейські ринки житла. Це зумовлено насамперед зростанням цін на енергію, високої інфляцією та зростання процентних ставок. Прогнози різко контрастують з торішнім аналізом, коли більшість респондентів очікували на покращення ділового клімату після стабілізації епідеміологічної ситуації.

Загальні інвестиційні перспективи для 30 проаналізованих міст не особливо сприятливі, якщо порівнювати їх із аналізом, опублікованим наприкінці 2021 року.

Респонденти наголосили, що навіть такі "безпечні гавані" для інвесторів як Франкфурт, Мюнхен та Гамбург, перебувають у зоні ризику. До того ж експерти сходяться на думці, що відновлення галузі не відбудеться до початку 2024 року. Проте малоймовірно, що ліквідність взагалі зникне.

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10 найбільш перспективних міст Європи для інвестицій у 2023 році:

Лондон , Велика Британія;

, Велика Британія; Париж , Франція;

, Франція; Берлін , Німеччина;

, Німеччина; Мадрид , Іспанія;

, Іспанія; Мюнхен , Німеччина;

, Німеччина; Амстердам , Нідерланди;

, Нідерланди; Франкфурт , Німеччина;

, Німеччина; Гамбург , Німеччина;

, Німеччина; Барселона , Іспанія;

, Іспанія; Мілан, Італія.



Рейтинги міст ґрунтуються на перспективах, визначених відхиленням показників від середнього значення / Скриншот 24 канал