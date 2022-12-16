Про що свідчать опитування

Згідно з опитуванням CNBC Make It: Your Money, 23% платоспроможних американців вважають інвестиції у нерухомість найвигіднішим методом примноження капіталу. Це значно більше ніж інвестиції в акції (16%), відкриття власного бізнесу (15%) чи отримання другої роботи (12%).

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Однак на практиці впродовж 2022 року 27% американців проінвестували у фондовий ринок. Лише 12% вклали кошти у нерухомість.

Чому нерухомість популярна в теорії, але не на практиці

Головний фактор, який знижує привабливість інвестицій в нерухомість, – це вартість.

Щоб робити гроші на нерухомості, вам потрібні гроші, – констатує сертифікований фахівець із фінансового планування Ніколас Буніо. – Це означає, що вам потрібно вкласти у будинок готівку або закласти іншу нерухомість. Не кажучи вже про ремонт майна та щорічне обслуговування.

За даними порталу LendingTree, лише впродовж 2022 року середня вартість початкового внеску за будинок у 50 найбільших мегаполісах зросла на 35% і склала майже 63 тисяч доларів. Тому не дивно, що інвестиції у житло обирають заможніші люди.

Так, згідно із опитуванням Make It's:

лише 6% респондентів із доходом 50 000 доларів або менше заявили, що купили нерухомість цього року;

серед опитаних, чий дохід становить 50 000 – 99 000 доларів, 12% придбали житло;

левова частка тих, хто здійснив таку інвестицію (21%) отримують від 100 000 доларів і більше.