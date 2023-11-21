Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак радить інвестувати лише в обмежене коло об'єктів. І тут важливо врахувати два важливі моменти.

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В яку нерухомість вигідно інвестувати

Перший момент – високоліквідні об'єкти з готовою концепцією формату, місцем розташуванням, квартирографією, планувальними рішеннями. Водночас інвестору варто розуміти, що він планує робити з цією квартирою: купувати чи здавати в оренду, а головне – кому.

По-друге, окрім ліквідності об'єкта, інвестор повинен зважати на реальні темпи будівництва, тому що обіцяти і будувати – це різні речі.

"Прийнятними темпами є, щонайменше, 6−8% на місяць від повної готовності об'єкта, або, якщо це на початкових етапах, то десь один поверх моноліта в теплий сезон мають будувати. Краще дивитись за динамікою, щонайменше, у три місяці, тому що деякі девелопери починаються активно наганяти видимість будівництва, збирають трохи пакетників та інвесторів, які покладаються на довоєнну репутацію забудовника, а далі майданчики завмирають", – зазначила вікторія Берещак.

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На думку Олени Маленкової, керівного партнера в KDU Realty Group, варто вкладати в будівництво, на яке можна вплинути особисто.

"Наприклад, якщо ви інвестуєте у будівництво 20 − 27-поверхового будинку, то ви не зможете вплинути на процес його добудови, якщо будівництво зупиниться на якомусь 7 чи 13 поверсі. Але якщо ви вкладетеся, скажімо, в клубний будинок на 5 поверхів, і в забудовника щось не складеться, ви зможете разом з іншими інвесторами додати по 3 − 5 тисяч доларів і завершити об'єкт власними силами. Якщо ви впливаєте на будівництво, це ваша гарантія", – зауважила Олена Маленкова.