Зважаючи на те, що попит перевищував пропозицію в кілька разів, ціни на житло невпинно зростали. Мовиться про Ужгород, де вартість однокімнатної квартири в середньому становить 60 тисяч доларів.

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Ціни на квартири в Ужгороді просто "злетіли"

У доларовому еквіваленті середня вартість житла знизилася майже по всій Україні. У Києві квартири, які у 2021 році продавали за 70 тисяч доларів, зараз можна придбати за 55 – 60 тисяч доларів. Якщо перерахувати в гривнях, то у 2021 році 70 тисяч доларів – це було близько 1,9 мільйона гривень. У теперішньому 2023-му 60 тисяч доларів – це вже майже 2,6 мільйона гривень.

Тобто, у доларах ціни впали, а в гривнях вони значно зросли. Така ринкова ситуація спостерігається в більшій частині українських міст, але не в Ужгороді. Тут ціни зросли і в доларах, і в гривнях.

Зараз квартира коштує приблизно на 20% дорожче, ніж було в 2021-му,

– розповідає рієлторка Олена Бировчак.

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Рієлторка Оксана Станко каже, що під час купівлі квартири на вторинного ринку є можливість торгуватися. Проте з новобудовами все дедалі складніше: зросла вартість будівництва, частину матеріалів доводиться ввозити з-за кордону, погіршилася логістика тощо. Це також є вагомими причинами різкого подорожчання. Дорожчі матеріали – дорожча квартира.

До речі, зараз в Ужгороді ситуація з купівлею квартир стабілізувалася. Якщо раніше їх активно купували переселенці, то зараз житло шукають і місцеві.