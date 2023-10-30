У яку нерухомість зараз найкраще інвестувати: ось відповідь експертки

Якщо ви плануєте вкласти кошти в нерухомість, то вам точно потрібно знати, які варіанти зараз вигідні. Фінансова експертка розповіла про всі секрети успішного інвестування.

Інвестувати в нерухомість завжди було вигідно. Сумніви в українців виникли тільки на початку повномасштабного вторгнення, адже тоді ніхто не розумів, що далі буде з ринком. Однак вже в травні 2022 року ситуація почала потрохи стабілізуватися, а зараз попит на житло хіба зростає.

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Нерухомість, в яку варто зараз інвестувати

"Враховуючи, що у 2022 році багато українців виїхали за кордон, великого попиту на житло не було. Але зараз, у 2023 році, більшість будівництв відновило свою діяльність, попит на нерухомість повернувся й активно набирає обертів", – каже експертка та інвесторка Юлія Баткалова.

Фахівчиня зазначає, що раніше найбільший попит та найдорожчі квартири були в Києві. Проте зараз лідирують західні міста, особливо Буковель та села, які розташовані поруч із ним.

Попит на житло там є постійно, бо це пріоритетний регіон, куди сім'ї в повному складі можуть поїхати відпочити.

Інвестиції в нерухомість зараз мають більше пропозицій, аніж ще кілька років тому: окрім класичних варіантів квартир та будинків, можна розглянути земельні ділянки або ж готельний бізнес,

– каже експертка Юлія Баткалова.

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Середній ріст вартості інвестиційного об'єкта в Карпатах за 2023 рік становить від 10% до 20% річних. Це чудовий варіант для тих, хто шукає інвестиційні можливості.