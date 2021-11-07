Дослідницький центр компанії Compare the Market проаналізував країни по всьому світу з урахуванням певних факторів, зокрема вартості життя, можливостей для розваги та дозвілля, закладів громадського харчування та відпочинку, рівня злочинності, клімату. Підбивши підсумки, аналітики назвали найпривабливіші напрямки для інвесторів.

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Що змінилося

Нерухомість Греції буде рости у ціні / Фото Pexels

Раніше рейтинг найпривабливіших місць для інвестицій у сезонну нерухомість очолювала Венеція. Утім, через високий наплив туристів, місто втратило цікавість для тих, хто прагне отримувати доходи від тривалої оренди житла.

Експерти зазначають, якщо ви прагнете вигідно інвестувати у закордонну нерухомість з меншим напливом туристів, хорошим варіантом є Пафос на Кіпрі.

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Інше дослідження, ініційоване експертами з нерухомості Astons, відзначило, що одним з найсприятливіших напрямків для інвестицій є Греція. За прогнозами, житло в Афінах, Кефалонії, Лефкаді зростатиме у ціні, що дозволить отримати швидкий прибуток.

"Золота віза"

Кіпр та Греція, які відомі своєю програмою "Золотої візи", дозволяють міжнародним інвесторам подорожувати без візи в країнах Шенгенської зони. Іноземці, які бажають брати участь у програмі, мають інвестувати суму від 252 328 євро. Водночас ця програма нерідко критикується через активне використання у корупційних схемах.