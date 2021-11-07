Исследовательский центр компании Compare the Market проанализировал страны по всему миру с учетом определенных факторов, включая стоимость жизни, возможности для развлечений и досуга, заведений общественного питания, отдыха, уровня преступности, климата. Подведя итоги, аналитики назвали наиболее привлекательные направления для инвесторов.

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Что изменилось

Недвижимость Греции будет расти в цене / Фото Pexels

Ранее рейтинг самых привлекательных мест для инвестиций в сезонную недвижимость возглавляла Венеция. Но из-за высокого наплыва туристов город потерял интерес для тех, кто стремиться получать доходы от длительной аренды жилья.

Эксперты отмечают, если вы хотите выгодно инвестировать в зарубежную недвижимость с меньшим наплывом туристов, хорошим вариантом является Пафос на Кипре.

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Другое исследование, инициированное экспертами по недвижимости Astons, отметило, что одним из самых благоприятных направлений для инвестиций является Греция. По прогнозам, жилье в Афинах, Кефалонии, Лефкаде будет расти в цене, что позволит получить быструю прибыль.

"Золотая виза"

Кипр и Греция, известные своей программой "Золотой визы", которая позволяет международным инвесторам путешествовать без визы в странах Шенгенской зоны. Иностранцы, желающие участвовать в программе, должны инвестировать сумму от 252 328 евро. В то же время, эта программа нередко критикуется из-за активного использования в коррупционных схемах.