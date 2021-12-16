Forbes зібрало 6 віддалених ринків, які пропонують нерухомість за цілком прийнятними цінами. Пропонуємо ознайомитися із вартістю "квадрата" на кожному із них.

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1. Гранада, Нікарагуа

Нерухомість у Нікарагуа / Фото unsplash

Вартість квадратного метра: 497 доларів (13 540 гривень),

497 доларів (13 540 гривень), Зміна ціни у 2021 році: зниження на 29%

Гранада – один з найдешевших ринків нерухомості у світі, який славиться класичними іспано-колоніальними маєтками. В останні роки популярним місцем для купівлі житла стала вулиця Ла Кальсада, яка розпочинається на центральній площі, де сконцентровано більшість ресторанів, кафе та клубів.

Невеликий маєток у Гранаді можна купити за 50 тисяч доларів. 65 тисяч доларів попросять за житло в елітному районі без додаткових зручностей. І нарешті 100 тисяч доведеться заплатити за готове до заселення помешкання.

Будинки тут відносно невеликі, що полегшує їх ремонт та обслуговування. А тепла погода, яка тримається на позначці плюс впродовж цілого року, не вимагає проведення систем опалення.

2. Санта-Крус, Болівія

Вартість квадратного метра: 1062 долари (28 672 гривні).

1062 долари (28 672 гривні). Зміна ціни у 2021 році: підвищення на 2%.

Ще одне іспанське колоніальне місто, яке є економічним центром Болівії. Саме тут продукується близько третини ВВП країни. Через це в Санта-Крусі впродовж цілого року є попит на оренду житла.

Експерти сходяться на думці, що в цьому районі краще інвестувати в новобудови, а не колоніальну архітектуру. Ціна виходу на ринок невисока. Для початку можна інвестувати в нерухомість, яка згодом здаватиметься в оренду 80 тисяч доларів.

3. Санта-Марта, Колумбія

Нерухомість у Колумбії / Фото unsplash

Вартість квадратного метра: 1 148 доларів (31 276 гривень).

1 148 доларів (31 276 гривень). Зміна ціни у 2021 році: зниження на 13%.

Найстаріше місто Колумбії, з населенням близько півмільйона жителів. пропонує неймовірний вибір пляжної нерухомості. На півночі від історичного центру розташоване село Таганга – популярне місце для дайвінгу. На півдні найпопулярнішим сімейним курортом є Ель-Родадеро, яке славиться красивими пляжами. Зважаючи на популярність та туристичний потенціал локацій, саме в цих районах радять купувати нерухомість.

Елітна квартира з видом на океан коштує зараз 760 мільйонів песо. Це менше ніж 200 тисяч доларів.

4. Арекіпа, Перу

Вартість квадратного метра: 1 256 доларів (34 219 гривень).

1 256 доларів (34 219 гривень). Зміна ціни у 2021 році: підвищення на 4%.

Хоча ціни на нерухомість в районі виросли майже на 4%, це досі одне із найдоступніших місць для купівлі житла.

Арекіпа – це місто з великими торговими центрами, історичною архітектурою та місцями для дозвілля. Крім того, тут ідеальний клімат – 300 днів на рік в місті яскраво світить сонце.

Найкраща нерухомість знаходиться в історичному центрі та в районах Янауара та Кайма. Квартири з двома спальнями в дефіциті, але якщо ви знайдете таку, зможете вийти на ринок нерухомості країни менш ніж за 100 тисяч доларів. Традиційні квартири в регіоні налічують 3 спальні та коштують від 130 до 150 тисяч доларів.

5. Куенка, Еквадор

Нерухомість в Еквадорі / Фото unsplash

Вартість квадратного метра: 1285 доларів.

1285 доларів. Зміна ціни у 2021 році: підвищення на 15%

Куенка визнана одним із найкращих міст для того щоб вийти на пенсію. Відтак це місце зібрало цілі спільноти емігрантів-пенсіонерів. Тисячі жителів Північної Америки та Європи переїхали сюди в пошуках комфортного клімату та низької вартості життя. Приплив іноземців змінив характер міста та призвів до відкриття кафе, ресторанів та магазинів, орієнтованих на американців та європейців.

Якщо ви плануєте купувати нерухомість під здачу в оренду, найкраще купувати квартиру поблизу історичного центру, однак й ціна тут буде вищою. Для тих, хто шукає будиночок для життя, ринок пропонує доступну нерухомість у віддалених районах. Ціна на неї становитиме менше як 100 тисяч доларів.

6. Форталеза, Бразилія

Вартість квадратного метра: 1 300 доларів.

1 300 доларів. Зміна ціни у 2021 році: зниження на 8%

Місто у самому серці північно-східного узбережжя Бразилії з сучасними будівлями, чистим пляжем та постійним потоком туристів, які цілий рік приїжджають сюди для серфінгу – ідеальне місце для інвестицій.

За кілька кварталів від узбережжя спроєктовано обсаджені деревами вулиці, парки та затишні квартали з вишуканими ресторанами, вуличними кафе та сучасними торговими центрами. Найчастіше орендарі шукають квартири у секторі Альдеота, районі Прайя-дю-Футуро та Порту-дас-Дунас. Нерухомість тут обійдеться менш як в 100 тисяч доларів.