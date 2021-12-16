Forbes собрало 6 отдаленных рынков, предлагающих недвижимость по вполне приемлемым ценам. Предлагаем ознакомиться со стоимостью "квадрата" на каждом из них.

Читайте Стоит ли покупать жилье в кредит без первого взноса: объяснение девелопера

1. Гранада, Никарагуа



Недвижимость в Никарагуа / Фото unsplash

Стоимость квадратного метра: 497 долларов (13 540 гривен).

497 долларов (13 540 гривен). Изменение цены в 2021 году: снижение на 29%.

Гранада – один из самых дешевых рынков недвижимости в мире, славящийся классическими испано-колониальными поместьями. В последние годы популярным местом для покупки жилья стала улица Ла Кальсада, начинающаяся на центральной площади, где сконцентрировано большинство ресторанов, кафе и клубов.

Небольшое имение в Гранаде можно купить за 50 тысяч долларов. 65 тысяч долларов попросят за жилье в элитном районе без дополнительных удобств. И наконец 100 тысяч придется заплатить за готовый к заселению дом.

Дома здесь относительно небольшие, что упрощает их ремонт и обслуживание. А теплая погода, которая держится на отметке плюс на протяжении целого года, не требует проведения систем отопления.

2. Санта-Крус, Боливия

Стоимость квадратного метра: 1062 доллара (28672 гривны).

1062 доллара (28672 гривны). Изменение цены в 2021 году: повышение на 2%.

Еще один испанский колониальный город, являющийся экономическим центром Боливии. Именно здесь производится около трети ВВП страны. Поэтому в Санта-Крусе на протяжении целого года есть спрос на аренду жилья.

Эксперты сходятся во мнении, что в этом районе лучше инвестировать в новостройки, а не колониальную архитектуру. Цена выхода на рынок невысокая. Первоначально вы можете инвестировать в недвижимость, которая впоследствии будет сдаваться в аренду, 80 тысяч долларов.

3. Санта-Марта, Колумбия



Недвижимость в Колумбии / Фото unsplash

Стоимость квадратного метра: 1 148 долларов (31 276 гривен).

1 148 долларов (31 276 гривен). Изменение цены в 2021 году: понижение на 13%.

Самый старый город Колумбии, с населением около полумиллиона жителей. предлагает невероятный выбор пляжной недвижимости. На севере от исторического центра расположен село Таганга – популярное место для дайвинга. На юге самым популярным семейным курортом является Эль-Родадеро, славящийся красивыми пляжами. Ввиду популярности и туристического потенциала локаций, именно в этих районах советуют покупать недвижимость.

Элитная квартира с видом на океан стоит сейчас 760 миллионов песо. Это меньше 200 тысяч долларов.

4. Арекипа, Перу

Стоимость квадратного метра: 1 256 долларов (34 219 гривен).

1 256 долларов (34 219 гривен). Изменение цены в 2021 году: повышение на 4%.

Хотя цены на недвижимость в районе выросли почти на 4%, это еще одно из самых доступных мест для покупки жилья.

Арекипа – это город с большими торговыми центрами, исторической архитектурой и местами для увлекательного досуга. Кроме того, здесь идеальный климат – 300 дней в году в городе ярко светит солнце.

Лучшая недвижимость находится в историческом центре и в районах Янауара и Кайма. Квартиры с двумя спальнями в дефиците, но если вы найдете такую, сможете выйти на рынок недвижимости страны менее чем за 100 тысяч долларов. Традиционные квартиры в регионе насчитывают 3 спальни и стоят от 130 до 150 тысяч долларов.

5. Куэнка, Эквадор

Недвижимость в Эквадоре / Фото unsplash

Стоимость квадратного метра : 1 285 долларов.

: 1 285 долларов. Изменение цены в 2021 году: повышение на 15%

Куэнка признана одним из лучших городов для того, чтобы выйти на пенсию. Следовательно, это место собрало целые сообщества эмигрантов-пенсионеров. Тысячи жителей Северной Америки и Европы переехали в поисках комфортного климата и низкой стоимости жизни. Приток иностранцев изменил характер города и привел к открытию кафе, ресторанов и магазинов, ориентированных на американцев и европейцев.

Если вы планируете покупать недвижимость под сдачу в аренду, лучше вложиться в квартиру вблизи исторического центра, однако и цена здесь будет выше. Для ищущих домик для жизни, рынок предлагает доступную недвижимость в отдаленных районах. Цена на нее составит менее 100 тысяч долларов.

6. Форталеза, Бразилия

Стоимость квадратного метра: 1300 долларов.

1300 долларов. Изменение цены в 2021 году: снижение на 8%

Город в самом сердце северо-восточного побережья Бразилии с современными зданиями, чистым пляжем и постоянным потоком туристов, круглогодично приезжающих сюда для серфинга – идеальное место для инвестиций.

В нескольких кварталах от побережья спроектированные улицы, обсаженные деревьями, парки и уютные кварталы с изысканными ресторанами, уличными кафе и современными торговыми центрами. Чаще арендаторы ищут квартиры в секторе Альдеота, районе Прайя-дю-Футуро и Порту-дас-Дунас. Недвижимость здесь обойдется менее чем в 100 тысяч долларов.