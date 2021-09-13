Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 41 тысячу долларов. Давайте посмотрим, сколько придется выложить за такое жилье в Европе. Следует учитывать не только законы и налоги каждой страны, но и услуги риэлтора.

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Самая дорогая средняя стоимость квадратного метра в туристических странах. В Монако отметка достигает 40 тысяч евро – фантастическая сумма. Но стоит учитывать, что на рынке вторичного жилья цена квартиры может достигать 1,2 миллиона евро. Франция и Израиль несколько скромнее – 4 – 4,5 тысячи евро.

Затем в рейтинге стран с самой дорогой недвижимостью расположились Мальта и Кипр. Здесь придется заплатить примерно 3 тысячи евро за квадратный метр.

Европа – прекрасное место для инвестиций / Фото з Unsplash

Такие суммы далеко не у всех, поэтому нужно рассматривать и самые дешевые страны. Они также являются туристическими и могут приносить хорошую прибыль.

Например, в Болгарии цена квадратного метра составляет 578 евро, а в Грузии – около 700 евро. Хорошими вариантом для инвестиций в жилье также являются Босния и Герцеговина, Албания и Греция, здесь можно приобрести жилье по цене 900 – 950 евро за квадратный метр.