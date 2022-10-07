У пресрелізі порталу повідомляється, що придбати квартиру більшої площі за цією програмою можливо для сімей, або якщо збільшити розмір першого внеску чи розглянути новобудови без ремонту, пише 24 канал.

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Хто вже може скористатися іпотекою під 3%

З жовтня в Україні стартувала державна пільгова іпотека "є Оселя". Програма є продовженням попередньої державної ініціативи "Доступна іпотека 7%". Скористатись пільговою ставкою можуть:

військові,

правоохоронці,

медичні працівники,

працівники освіти.

Наступного року влада планує суттєво розширити цей перелік. Водночас інші категорії все ще можуть претендувати на пільгові державні 7%, що суттєво менше "чистих" банківських умов.

Перший внесок має бути не менше 20% від вартості квартири, а термін залишкових виплат від 1 до 20 років.

Яку квартиру можна придбати в Україні

Площа квартири має бути не більше 52,5 метрів квадратних на одну людину та по +21 метрів квадратних на кожного члена родини.

Також є обмеження по вартості квадратного метра і максимальній сумі кредиту.

Так для людини без сім’ї у Києві вартість квадратного метру має бути не більше 46,7 тисячі гривень та максимальна сума кредиту до 2,45 мільйона гривень.

Для Львова гранична вартість метру 39,8 тисячі гривень та сума кредиту 2,09 мільйона гривень.

Для Одеси 38,3 тисячі гривень та 2,01 мільйона гривень відповідно.

Що можна дозволити собі на ці кошти

Середня вартість 1-кімнатної квартири з ремонтом в Києві на вторинному ринку становить 55 тисяч доларів. Проте, згідно з дослідженням ЛУН, середня вартість саме куплених у вересні однокімнатних квартир була менша і становила 42 тисячі доларів.

Середня ціна на двокімнатні в столиці 85 тисяч доларів, але середня вартість придбаних минулого місяця була суттєво меншою – 69 тисяч доларів.



Скільки коштує житло на вторинному ринку Києва / Інфографіка ЛУН



Скільки коштує житло на вторинному ринку Києва / Інфографіка ЛУН

У Львові ситуація аналогічна лише з однокімнатними, де середня вартість становила 51 250 доларів, проте вартість проданих квартир була 35 тисяч доларів. Двокімнатні не мали відмінності, так оголошення і придбані квартири коштували в середньому 90 тисяч доларів.



Скільки коштує житло на вторинному ринку Львова / Інфографіка ЛУН



Скільки коштує житло на вторинному ринку Львова / Інфографіка ЛУН

Південь представлений Одесою і там в середньому за однокімнатну квартиру просять 25 250 доларів, але середня ціна проданих – 23 тисяч доларів. За двокімнатні просять 30 650 доларів, а ціна придбаних трохи менша – 29 тисяч.



Скільки коштує житло на вторинному ринку Одеси / Інфографіка ЛУН

Скільки коштує житло на вторинному ринку Одеси / Інфографіка ЛУН

Отже, за результатами дослідження ЛУН, на пільгову іпотеку та з мінімальним першим внеском 20% людина без сім’ї може розраховувати на 1 – 2 кімнатну квартиру з ремонтом на вторинному ринку в Києві та Одесі, у Львові лише на 1-кімнатну квартиру. Отримати квартиру більшої площі за цією програмою теж можливо, якщо збільшити розмір першого внеску.

Проте, якщо на іпотеку претендує сім’я, то за кожного члена додається +21 доступних квадратних метрів і, відповідно, збільшується максимальна сума займу. Таким чином, сім’я з декількох людей за цією програмою вже може претендувати навіть на 2 – 3 кімнатну квартиру при мінімальному першому внеску.

Скільки коштуватиме квартира в новобудові без ремонту

Програма розповсюджується як на готове житло, так і на квартири ще на стадії будівництва, котрі відчутно дешевші. В останньому випадку забудовник має реєструвати на квартиру майнові права. Це відносно нова процедура, забудовники тільки починають таку реєстрацію, проте на вже збудоване житло в новобудові можна взяти іпотеку.

Так в Києві при мінімальному першому внеску можна розглядати варіанти вже збудованого житла у Голосіївському, Святошинському та Оболонському районах, майже всьому лівому березі, а також у значній частині передмістя в межах 5 – 15 кілометрів від Кільцевої дороги.



Де в Києві знайти житло за пільговою іпотекою "єОселя" / Інфографіка ЛУН

Львів, як і в цілому західні регіони, наразі користується попитом, тому може запропонувати лише близько 10 варіантів житлових комплексів. Майбутнім покупцям у цьому місті доведеться почекати реєстрації майнових прав забудовниками на ще незбудовані квартири, або збільшувати суму першого внеску.



Де у Львові знайти житло за пільговою іпотекою "єОселя" / Інфографіка ЛУН

В Одесі варіантів готового житла від забудовників придатного для іпотеки з мінімальним першим внеском значно більше – понад 30 житлових комплексів у майже всіх районах міста.



Де в Одесі знайти житло за пільговою іпотекою "єОселя" / Інфографіка ЛУН

Як взяти іпотеку

Наразі заявки можна подати через сайт Дія. Необхідно заповнити форму, вказавши сімейний статус та загальний дохід домогосподарства. А також дані за житло, котре хочете оплатити. Тобто, спочатку обираєте, що плануєте придбати, та лише потім відправляєте заявку.

Всього у програмі беруть участь 5 банків:

"Ощадбанк",

"ПриватБанк",

"Укргазбанк",

"Глобус",

"Скай Банк".

Однак цей список розширюватиметься.

Чи варто брати іпотеку в умовах війни

Як зазначив Денис Суділковський, маркетинг директор ЛУН, іпотека на 20 років під 3% – це найкращі умови на придбання нерухомості за всю історію незалежності.

Це має стати суттєвим поштовхом для відновлення ринку. Але варто звернути увагу на додаткові платежі та ризики. Додатково оплачуються банківські комісії за видачу кредиту та раз на рік обов’язкове страхування житла від 0.25% до 1% від вартості квартири,

– наголосив він.

А от з ризиками програми ситуація складніша. Насправді людина бере іпотеку за ставкою 7%, але з неї 4% компенсує держава через спеціальний ескроу-рахунок. І за наявністю коштів на тому рахунку має слідкувати саме одержувач кредиту, інакше він зобов'язаний з власної кишені доплатити банку відсотки.

Основних причин чому грошей може не бути на спецрахунку дві – держава перестала фінансувати програму, або позичальник пропустив свій платіж, і тоді це свого роду штрафні санкції за несвоєчасну оплату, підсумував Суділковський.