В пресс-релизе портала сообщается, что приобрести квартиру большей площади по этой программе возможно для семей, или если увеличить размер первого взноса или рассмотреть новостройки без ремонта, пишет 24 канал.

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Кто уже может воспользоваться ипотекой под 3%

С октября в Украине стартовала государственная льготная ипотека "есть Оселя". Программа является продолжением предварительной государственной инициативы "Доступная ипотека 7%". Воспользоваться льготной ставкой могут:

военные,

правоохранители,

медицинские работники,

работники образования.

В следующем году власти планируют существенно расширить этот перечень. В то же время, другие категории все еще могут претендовать на льготные государственные 7%, что существенно меньше "чистых" банковских условий.

Первый взнос должен быть не менее 20% стоимости квартиры, а срок остаточных выплат от 1 до 20 лет.

Какую квартиру можно купить в Украине.

Площадь квартиры должна быть не более 52,5 квадратных метров на одного человека и по +21 квадратных метров на каждого члена семьи.

Также есть ограничения по стоимости квадратного метра и максимальной сумме кредита.

Так, для человека без семьи в Киеве стоимость квадратного метра должна быть не более 46,7 тысячи гривен и максимальная сумма кредита до 2,45 миллиона гривен.

Для Львова предельная стоимость метра 39,8 тысяч гривен и сумма кредита 2,09 миллиона гривен.

Для Одессы 38,3 тысяч гривен и 2,01 миллиона гривен соответственно.

Что можно позволить себе на эти средства

Средняя стоимость 1-комнатной квартиры с ремонтом в Киеве на вторичном рынке составляет 55 тысяч долларов. Однако, согласно исследованию ЛУН, средняя стоимость именно купленных в сентябре однокомнатных квартир была меньше и составляла 42 тысячи долларов.

Средняя цена на двухкомнатные в столице 85 тысяч долларов, но средняя стоимость приобретенных в прошлом месяце была существенно меньше – 69 тысяч долларов.



Сколько стоит жилье на вторичном рынке Киева / Инфографика ЛУН



Сколько стоит жилье на вторичном рынке Киева / Инфографика ЛУН

Во Львове ситуация аналогична только однокомнатным, где средняя стоимость составляла 51 250 долларов, однако стоимость проданных квартир была 35 тысяч долларов. Двухкомнатные не имели отличия, так объявления и приобретенные квартиры стоили в среднем 90 тысяч долларов.



Сколько стоит жилье на вторичном рынке Львова / Инфографика ЛУН



Сколько стоит жилье на вторичном рынке Львова / Инфографика ЛУН

Юг представлен Одессой и там в среднем за однокомнатную квартиру просят 25 250 долларов, но средняя цена проданных – 23 тысячи долларов. За двухкомнатные просят 30 650 долларов, а цена приобретенных чуть меньше – 29 тысяч.



Сколько стоит жилье на вторичном рынке Одессы / Инфографика ЛУН

Сколько стоит жилье на вторичном рынке Одессы / Инфографика ЛУН

Итак, по результатам исследования ЛУН, на льготную ипотеку и с минимальным первым взносом 20% человек без семьи может рассчитывать на 1-2 комнатную квартиру с ремонтом на вторичном рынке в Киеве и Одессе, во Львове только на 1-комнатную квартиру. Получить квартиру по большей площади по этой программе тоже возможно, если увеличить размер первого взноса.

Однако если на ипотеку претендует семья, то за каждого члена добавляется +21 доступных квадратных метров и, соответственно, увеличивается максимальная сумма займа. Таким образом, семья из нескольких человек по этой программе уже может претендовать даже на 2 – 3 комнатную квартиру при минимальном первом взносе.

Сколько обойдется квартира в новостройке без ремонта

Программа распространяется как на готовое жилье, так и квартиры еще на стадии строительства, которые ощутимо дешевле. В последнем случае застройщик должен регистрировать на квартиру имущественные права. Это относительно новая процедура, застройщики только начинают регистрацию, однако на уже построенное жилье в новостройке можно взять ипотеку.

Так, в Киеве при минимальном первом взносе можно рассматривать варианты уже построенного жилья в Голосеевском, Святошинском и Оболонском районах, почти всем левом берегу, а также в значительной части пригорода в пределах 5 – 15 километров от Кольцевой дороги.



Где в Киеве найти жилье по льготной ипотеке "єОселя" / Инфографика ЛУН

Львов, как и в целом западные регионы, пользуется спросом, поэтому может предложить лишь около 10 вариантов жилых комплексов. Будущим покупателям в этом городе придется подождать регистрации имущественных прав застройщиками на еще не построенные квартиры, или увеличивать сумму первого взноса.



Где во Львове найти жилье по льготной ипотеке "єОселя" / Инфографика ЛУН

В Одессе вариантов готового жилья от застройщиков пригодного для ипотеки с минимальным первым взносом гораздо больше – более 30 жилых комплексов во многих районах города.



Где в Одессе найти жилье по льготной ипотеке "еселя" / Инфографика ЛУН

Как взять ипотеку

Теперь заявки можно подать через сайт Действие. Необходимо заполнить форму, указав семейный статус и общий доход домохозяйства. А также данные за жилье, которое хотите оплатить. То есть сначала выбираете, что планируете приобрести, и только потом отправляете заявку.

Всего в программе принимают участие 5 банков:

"Ощадбанк",

"ПриватБанк",

"Укргазбанк",

"Глобус",

"Скай Банк".

Однако этот список будет расширяться.

Стоит ли брать ипотеку в условиях войны

Как отметил Денис Судилковский, маркетинг директор ЛУН, ипотека на 20 лет под 3% – это лучшие условия для приобретения недвижимости за всю историю независимости.

Это должно стать существенным толчком для обновления рынка. Но следует обратить внимание на дополнительные платежи и риски. Дополнительно оплачиваются банковские комиссии за выдачу кредита и ежегодно обязательное страхование жилья от 0.25% до 1% от стоимости квартиры,

– подчеркнул он.

А вот с рисками программы ситуация более сложная. На самом деле человек берет ипотеку по ставке 7%, но по нему 4% компенсирует государство через специальный эскроу-счет. И за наличием средств на том счете должен следить именно получатель кредита, иначе он обязан из собственного кармана доплатить банку проценты.

Основных причин почему денег может не быть на спецсчете две – государство перестало финансировать программу или заемщик пропустил свой платеж, и тогда это своего рода штрафные санкции за несвоевременную оплату, подытожил Судилковский.