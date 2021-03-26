Іпотека під 7% в Україні: відомий забудовник назвав особливості та переваги

Державна програма іпотеки під 7%, яка була ініційована президентом України Володимиром Зеленським, є реальним шансом для багатьох громадян придбати омріяне житло.

Про особливості та переваги довгоочікуваної українцями програми доступного житла розповів президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник.

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Доступна іпотека під 7% Державна програма, що розроблена Міністерством фінансів для здешевлення вартості іпотечних кредитів для українців. Вона розрахована на тих, хто потребує покращення житлових умов. Згідно з умовами, предметом іпотеки може виступати квартира чи приватний будинок, які побудовані не раніше 2018 року.

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Це реальна можливість для багатьох українських сімей придбати житло на первинному ринку під заставу майнових прав за більш сприятливими умовами, ніж ті, які пропонують комерційні банки. Напевне, всі забудовники захочуть працювати за цією програмою. КН РІЕЛ також буде брати в ній участь,

– наголосив Ростислав Мельник.

Він нагадав, що більшість забудовників також пропонує свої програми придбання квартир на виплату чи у кредит. Однак компанії не можуть дозволити собі настільки дешевий кредит, який наразі пропонується державою.

Президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник / Фото riel

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Переваги програми "Доступна іпотека 7%"

Ростислав Мельник уточнив, що раніше в Україні вже були подібні програми. Однак нова ідея дещо відрізняється. Зокрема, вона досить вигідна для покупців, оскільки вони йдуть безпосередньо в акредитований комерційний банк, минаючи державні іпотечні установи. І другий момент – вперше не нерухомість, а майнові права стають заставою для оформлення кредиту.

За словами експерта, програма доступна для найманих працівників з офіційною заробітною платою. Їхній дохід має бути удвічі вищим, ніж відсотки і тіло кредиту за 20 років. В середньому, зазначив Ростислав Мельник, якщо подружжя заробляє по 20 тисяч гривень на місяць, то воно може взяти квартиру у кредит і виплатити її за 20 років.

ЖК Great від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Президент РІЕЛ наголосив, що нову програму вітають як потенційні покупці нерухомості, так і учасники будівельного ринку, не зважаючи на те, що поки вона може забезпечити житлом лише невелику частину громадян України.

Цього року в Держбюджеті на такі кредити заплановано 5 мільярдів гривень. Отримають 2-5% від всіх, хто потребує, але й це вже добре. ВзагалПреимущества программы "Доступная ипотека 7%"і, ідея класна! Вона вигідна й покупцям, і забудовникам,

– зазначив Ростислав Мельник.

Повний коментар Ростислава Мельника дивіться на відео: