Президент Іспанії Педро Санчес озвучив пропозицію щодо одноразових виплат дорослим громадянам країни, які досі живуть разом з батьками.

Цікаво ОСББ чи керуюча компанія: як не помилитися при виборі управління багатоквартирного будинку

В разі затвердження пропозиції парламентом, виплати допоможуть особам віком від 18 – 35 років, які заробляють менш як 23 725 євро в рік та 250 євро (289 доларів) на місяць, переїхати в окрему кватиру.

Цей бонус є реакцією влади на високий рівень безробіття серед молоді. Через це в країні скорочується ринок оренди та спостерігається зростання орендної плати. Зараз рівень безробіття серед молоді складає 38%.

Зараз громадяни Іспанії живуть зі своїми батьками приблизно до 30 років, що в середньому на 4 роки більше, ніж в інших країнах ЄС.

Громадяни Іспанії живуть зі своїми батьками приблизно до 30 років / Фото Pexels

Поєднання низької орендної пропозиції, високого попиту та завищеної ціни є серйозною перешкодою на шляху переїзду молодих людей.

Ми говоримо про справедливе відновлення економіки, а це означає полегшення доступу до житла, особливо для тих, хто найбільш вразливий до нестабільності, наприклад, молодь, – заявив Педро Санчес.

Читайте Автоматизація на ринку нерухомості: як відомий девелопер спрощує купівлю житла

У США пандемія змусила мільйони молодих американців переїхати в будинки своїх батьків. Згідно з квітневими аналізами, багато хто не зміг повернутися до самостійного життя.