Іспанія планує виплачувати 300 доларів повнолітнім, які переїжджають з батьківського дому

Уряд Іспанії оголосив план, який повинен спонукати повнолітніх громадян покинути батьківські оселі. Таким чином країна прагне збільшити попит на житло.

Президент Іспанії Педро Санчес озвучив пропозицію щодо одноразових виплат дорослим громадянам країни, які досі живуть разом з батьками.

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В разі затвердження пропозиції парламентом, виплати допоможуть особам віком від 18 – 35 років, які заробляють менш як 23 725 євро в рік та 250 євро (289 доларів) на місяць, переїхати в окрему кватиру.

Цей бонус є реакцією влади на високий рівень безробіття серед молоді. Через це в країні скорочується ринок оренди та спостерігається зростання орендної плати. Зараз рівень безробіття серед молоді складає 38%.

Зараз громадяни Іспанії живуть зі своїми батьками приблизно до 30 років, що в середньому на 4 роки більше, ніж в інших країнах ЄС.

Громадяни Іспанії живуть зі своїми батьками приблизно до 30 років / Фото Pexels

Поєднання низької орендної пропозиції, високого попиту та завищеної ціни є серйозною перешкодою на шляху переїзду молодих людей.

Ми говоримо про справедливе відновлення економіки, а це означає полегшення доступу до житла, особливо для тих, хто найбільш вразливий до нестабільності, наприклад, молодь, – заявив Педро Санчес.

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У США пандемія змусила мільйони молодих американців переїхати в будинки своїх батьків. Згідно з квітневими аналізами, багато хто не зміг повернутися до самостійного життя.