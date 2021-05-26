Вигідні умови діятимуть до 12 липня 2022 року. Купити квартиру чи будинок можна в різних куточках країни.
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Що і де продають
У масштабний розпродаж включили понад 2900 об'єктів нерухомості. Їх пропонується купити зі знижкою до 30%. 1200 квартир і будинків продаються за ціною менше ніж 70 тисяч євро. Житло знаходиться в різних містах Іспанії:
- у Валенсії – близько 850 об'єктів;
- в Мурсії – понад 560;
- в Андалусії – 535.
Купити житло можна в різних містах Іспанії / Фото Pixabay
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У чому вигода та як змінилися ціни
Розпродаж житла дозволяє суттєво заощадити на покупці житлової нерухомості:
- квартира у Фаварі (Валенсія), яка раніше коштувала 92 353 євро (3,11 мільйона гривень), тепер пропонується за 64,3 тисячі євро (2,17 мільйона гривень);
- квартира в Оліві (Валенсія), яка виставлялася на продаж за 82 256 євро (2,78 мільйона гривень), доступна для покупки за 60,8 тисячі євро (близько 2,05 мільйона гривень).
- квартира в Аліканте (Валенсія) за 89 тисяч євро (близько 3 мільйонів гривень) продається за 59,2 тисячі євро (близько 2 мільйонів гривень);
- У Торре-Пачеко (Мурсія) об'єкт за 84 323 євро (близько 2,85 мільйона гривень) пропонується купити за 59,4 тисячі євро (2 мільйони гривень).
- У провінції Гранада (Андалусія) апартаменти з трьома спальнями, які коштували 83 469 євро (2,81 мільйона гривень), пропонують за 60 тисяч євро (2,02 мільйона гривень).
Акція діятиме до 12 липня 2022 року / Фото Pixabay
Розпродаж житла, який назвали "Ви заслуговуєте на власний будинок", триватиме до 12 липня 2022 року.