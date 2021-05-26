Выгодные условия будут действовать до 12 июля 2022 года. Купить квартиру или дом можно в разных уголках страны.

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Что и где продают

В масштабную распродажу включили более 2900 объектов недвижимости. Их предлагается купить со скидкой до 30%. 1200 квартир и домов продаются по цене менее 70 тысяч евро. Жилье находится в разных городах Испании:

в Валенсии – около 850 объектов;

в Мурсии – более 560;

в Андалусии – 535.

Купить жилье можно в разных городах Испании / Фото Pixabay

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В чем выгода и как изменились цены

Распродажа жилья позволяет отлично сэкономить на покупке жилой недвижимости:

квартира в Фаваре (Валенсия), которая ранее стоила 92 353 евро (3,11 миллиона гривен), теперь предлагается за 64,3 тысячи евро (2,17 миллиона гривен);

(3,11 миллиона гривен), теперь (2,17 миллиона гривен); квартира в Оливе (Валенсия), которая выставлялась на продажу за 82 256 евро (2,78 миллиона гривен), доступна для покупки за 60,8 тысяч евро (около 2,05 миллиона гривен).

(2,78 миллиона гривен), доступна для покупки (около 2,05 миллиона гривен). квартира в Аликанте (Валенсия) за 89 тысяч евро (около 3 миллионов гривен) продается за 59,2 тысячи евро (около 2 миллионов гривен);

(около 3 миллионов гривен) (около 2 миллионов гривен); В Торре-Пачеко (Мурсия) объект за 84 323 евро (около 2,85 миллиона гривен) предлагается купить за 59,4 тысячи евро (2 миллиона гривен).

(около 2,85 миллиона гривен) предлагается купить (2 миллиона гривен). В провинции Гранада (Андалусия) апартаменты с тремя спальнями, которые стоили 83 469 евро (2,81 миллиона гривен), предлагают за 60 тысяч евро (2,02 миллиона гривен).

Акция будет действовать до 12 июля 2022 года / Фото Pixabay

Распродажа жилья, которую назвали "Вы заслуживаете собственный дом", продлится до 12 июля 2022 года.