Выгодные условия будут действовать до 12 июля 2022 года. Купить квартиру или дом можно в разных уголках страны.

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Что и где продают

В масштабную распродажу включили более 2900 объектов недвижимости. Их предлагается купить со скидкой до 30%. 1200 квартир и домов продаются по цене менее 70 тысяч евро. Жилье находится в разных городах Испании:

  • в Валенсии – около 850 объектов;
  • в Мурсии – более 560;
  • в Андалусии – 535.

Купить жилье можно в разных городах Испании / Фото Pixabay

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В чем выгода и как изменились цены

Распродажа жилья позволяет отлично сэкономить на покупке жилой недвижимости:

  • квартира в Фаваре (Валенсия), которая ранее стоила 92 353 евро (3,11 миллиона гривен), теперь предлагается за 64,3 тысячи евро (2,17 миллиона гривен);
  • квартира в Оливе (Валенсия), которая выставлялась на продажу за 82 256 евро (2,78 миллиона гривен), доступна для покупки за 60,8 тысяч евро (около 2,05 миллиона гривен).
  • квартира в Аликанте (Валенсия) за 89 тысяч евро (около 3 миллионов гривен) продается за 59,2 тысячи евро (около 2 миллионов гривен);
  • В Торре-Пачеко (Мурсия) объект за 84 323 евро (около 2,85 миллиона гривен) предлагается купить за 59,4 тысячи евро (2 миллиона гривен).
  • В провинции Гранада (Андалусия) апартаменты с тремя спальнями, которые стоили 83 469 евро (2,81 миллиона гривен), предлагают за 60 тысяч евро (2,02 миллиона гривен).

Акция будет действовать до 12 июля 2022 года / Фото Pixabay

Распродажа жилья, которую назвали "Вы заслуживаете собственный дом", продлится до 12 июля 2022 года.