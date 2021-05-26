В Іспанії оголосили масштабний розпродаж житла: що, де й за скільки можна купити

В Іспанії понад 1200 об'єктів нерухомості виставили на продаж за ціною менше ніж 70 тисяч євро (2,36 мільйона гривень). Масштабний розпродаж житла влаштувала компанія Haya Real Estate.

Вигідні умови діятимуть до 12 липня 2022 року. Купити квартиру чи будинок можна в різних куточках країни.

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Що і де продають

У масштабний розпродаж включили понад 2900 об'єктів нерухомості. Їх пропонується купити зі знижкою до 30%. 1200 квартир і будинків продаються за ціною менше ніж 70 тисяч євро. Житло знаходиться в різних містах Іспанії:

у Валенсії – близько 850 об'єктів;

в Мурсії – понад 560;

в Андалусії – 535.

Купити житло можна в різних містах Іспанії / Фото Pixabay

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У чому вигода та як змінилися ціни

Розпродаж житла дозволяє суттєво заощадити на покупці житлової нерухомості:

квартира у Фаварі (Валенсія), яка раніше коштувала 92 353 євро (3,11 мільйона гривень), тепер пропонується за 64,3 тисячі євро (2,17 мільйона гривень);

(3,11 мільйона гривень), тепер (2,17 мільйона гривень); квартира в Оліві (Валенсія), яка виставлялася на продаж за 82 256 євро (2,78 мільйона гривень), доступна для покупки за 60,8 тисячі євро (близько 2,05 мільйона гривень).

(2,78 мільйона гривень), доступна для покупки (близько 2,05 мільйона гривень). квартира в Аліканте (Валенсія) за 89 тисяч євро (близько 3 мільйонів гривень) продається за 59,2 тисячі євро (близько 2 мільйонів гривень);

(близько 3 мільйонів гривень) (близько 2 мільйонів гривень); У Торре-Пачеко (Мурсія) об'єкт за 84 323 євро (близько 2,85 мільйона гривень) пропонується купити за 59,4 тисячі євро (2 мільйони гривень).

(близько 2,85 мільйона гривень) пропонується купити (2 мільйони гривень). У провінції Гранада (Андалусія) апартаменти з трьома спальнями, які коштували 83 469 євро (2,81 мільйона гривень), пропонують за 60 тисяч євро (2,02 мільйона гривень).

Акція діятиме до 12 липня 2022 року / Фото Pixabay

Розпродаж житла, який назвали "Ви заслуговуєте на власний будинок", триватиме до 12 липня 2022 року.