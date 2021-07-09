В Іспанії розпродають 200 квартир біля моря: де і за скільки можна купити

В Іспанії продаються 200 квартир біля моря на першій лінії за зниженими цінами. Їх виставила компанія Aliseda Inmobiliaria.

Придбати житло можна за ціною від 50 тисяч євро (1,6 мільйона гривень). Де знаходиться нерухомість – читайте далі.

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Що пропонують

У продажу доступні 200 квартир на першій лінії. Розташовані вони на узбережжі Середземного моря та Атлантичного океану. Зокрема пропонується нове житло в автономних спільнотах: Андалусія, Валенсія, Каталонія, Мурсія, Галісія, Астурія та Канарські острови.

Квартири розташовані на узбережжі / Фото Pixabay

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За скільки можна купити квартиру

Ціни на акційне житло стартують від 50 тисяч євро.

Квартиру з двома спальнями біля пляжу в Оріуелі (Аліканте) можна купити за 65 тисяч євро (2,1 мільйона гривень). Її площа складає 72 квадратних метри.

біля пляжу в Оріуелі (Аліканте) можна купити за 65 тисяч євро (2,1 мільйона гривень). Її площа складає 72 квадратних метри. На Канарських островах квартиру площею 67 "квадратів" пропонують за 67 тисяч євро (2,2 мільйона гривень).

Стати власником квартири біля моря в Іспанії можна за 50 тисяч євро / Фото Pixabay