Історичний будинок площею 660 квадратних метрів продають за 1,3 мільйона доларів. Його капітально відремонтували та оновили, зберігши історичний шарм.

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Колишня резиденція місцевого магната

У будинку є шість спалень, чотири ванні кімнати, кухня для шеф-кухаря і каретна будка, яку перетворили на гараж. Серед оригінальних особливостей у кімнатах – складна обшивка стелі, кахельні каміни та глибокі підвіконня

На першому поверсі розташована офіційна їдальня на 12 осіб – ідеальний простір для трапез. На другому поверсі є приватний кабінет і чотири спальні, враховуючи розкішний основний люкс з гардеробною та ванною кімнатою.

Чудова нерухомість серед казкової природи / Bright MLS

Також є третій поверх. Там облаштовано сімейну кімнату та бар, а також ще дві спальні та ванну.

Кілька останніх модернізацій покращили комфорт будинку, наприклад, центральне кондиціонування повітря, бойлер і великий водонагрівач.

Історичний будинок розташований неподалік від магазинів і ресторанів у центрі міста Амблер. До них можна легко дістатися пішки. Попри те, помешкання оточене неймовірною природою, що нагадує сільську місцевість.