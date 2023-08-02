Исторический дом площадью 660 квадратных метров продается за 1,3 миллиона долларов. Его капитально отремонтировали и обновили, сохранив исторический шарм.

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Бывшая резиденция местного магната

В доме есть шесть спален, четыре ванные комнаты, кухня для шеф-повара и каретная будка, превращенная в гараж. Среди оригинальных особенностей в комнатах – сложная обшивка потолка, кафельные камины и глубокие подоконники.

На первом этаже расположена официальная столовая на 12 человек – идеальное пространство для трапез. На втором этаже есть частный кабинет и четыре спальни, учитывая роскошный люкс с гардеробной и ванной комнатой.

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Также есть третий этаж. Там обустроена семейная комната и бар, а также две спальни и ванная.

Несколько последних модернизаций улучшили комфорт дома, например центральное кондиционирование воздуха, бойлер и большой водонагреватель.

Исторический дом расположен недалеко от магазинов и ресторанов в центре города Амблера. До них можно легко добраться пешком. Несмотря на то, что жилье окружено невероятной природой, напоминающей сельскую местность.