Дім у формі замку: продають величний історичний будинок магната 1893 року

Замок 1893 року в Амблері, штат Пенсільванія, шукає свого наступного власника. Відомо, що його збудували для місцевого магната як подарунок на весілля.

Історичний будинок площею 660 квадратних метрів продають за 1,3 мільйона доларів. Його капітально відремонтували та оновили, зберігши історичний шарм.

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Колишня резиденція місцевого магната

У будинку є шість спалень, чотири ванні кімнати, кухня для шеф-кухаря і каретна будка, яку перетворили на гараж. Серед оригінальних особливостей у кімнатах – складна обшивка стелі, кахельні каміни та глибокі підвіконня

На першому поверсі розташована офіційна їдальня на 12 осіб – ідеальний простір для трапез. На другому поверсі є приватний кабінет і чотири спальні, враховуючи розкішний основний люкс з гардеробною та ванною кімнатою.

Чудова нерухомість серед казкової природи / Bright MLS

Також є третій поверх. Там облаштовано сімейну кімнату та бар, а також ще дві спальні та ванну.

Кілька останніх модернізацій покращили комфорт будинку, наприклад, центральне кондиціонування повітря, бойлер і великий водонагрівач.

Історичний будинок розташований неподалік від магазинів і ресторанів у центрі міста Амблер. До них можна легко дістатися пішки. Попри те, помешкання оточене неймовірною природою, що нагадує сільську місцевість.