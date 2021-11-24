Орендувати Віллу Бальбіано, яка засвітилася в одній із найгучніших кінопрем'єр 2021 року від Рідлі Скотта, можна з 6 грудня. Проте пожити в історичній будівлі вдасться не більше однієї ночі.

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Чим особлива велична вілла

Вітальня в італійській віллі з "Дому Ґуччі" / Фото Airbnb

Величний палац 16 століття з пишними садами, фресками епохи бароко та позолоченими інтер'єрами розташований в італійській комуні Оссуччо.

Нещодавно тут здійснили ремонт / Фото Airbnb

До середини 16 століття розкішна вілла використовувалася як заміська резиденція знатної сім'ї Бальбіано. Згодом вона перейшла у власність кардинала Толомео Галліо, який вніс перші зміни у планування будівлі. Наступний покупець вілли кардинал Анджело Марія Дуріні, перетворив її на справжній музей з рідкісними витворами мистецтва.

Стіни прикрашають фрески від відомих художників / Фото Airbnb

Тут проводили бали, звані вечері та фестивалі. А нещодавно старовинний маєток був повністю відреставрований під керівництвом знаменитого французького дизайнера Жака Гарсії.

Що про понують гостям

Гості отримають двомісний номер / Фото Airbnb

Бронювання дає можливість провести добу у двомісному номері. Гості отримають доступ до перших чотирьох поверхів вілли, приватного пірса та відкритого басейну. Цей досвід коштуватиме 1 126 доларів. Проте на сайті зазначають, що життя у стилі Ґуччі – неоціненне.

З вілли відкривається неймовірний краєвид на гори / Фото Airbnb

Доба на віллі коштуватиме 1 126 доларів / Фото Airbnb