Орендувати Віллу Бальбіано, яка засвітилася в одній із найгучніших кінопрем'єр 2021 року від Рідлі Скотта, можна з 6 грудня. Проте пожити в історичній будівлі вдасться не більше однієї ночі.
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Чим особлива велична вілла
Вітальня в італійській віллі з "Дому Ґуччі" / Фото Airbnb
Величний палац 16 століття з пишними садами, фресками епохи бароко та позолоченими інтер'єрами розташований в італійській комуні Оссуччо.
Нещодавно тут здійснили ремонт / Фото Airbnb
До середини 16 століття розкішна вілла використовувалася як заміська резиденція знатної сім'ї Бальбіано. Згодом вона перейшла у власність кардинала Толомео Галліо, який вніс перші зміни у планування будівлі. Наступний покупець вілли кардинал Анджело Марія Дуріні, перетворив її на справжній музей з рідкісними витворами мистецтва.
Стіни прикрашають фрески від відомих художників / Фото Airbnb
Тут проводили бали, звані вечері та фестивалі. А нещодавно старовинний маєток був повністю відреставрований під керівництвом знаменитого французького дизайнера Жака Гарсії.
Що пропонують гостям
Гості отримають двомісний номер / Фото Airbnb
Бронювання дає можливість провести добу у двомісному номері. Гості отримають доступ до перших чотирьох поверхів вілли, приватного пірса та відкритого басейну. Цей досвід коштуватиме 1 126 доларів. Проте на сайті зазначають, що життя у стилі Ґуччі – неоціненне.
З вілли відкривається неймовірний краєвид на гори / Фото Airbnb
Доба на віллі коштуватиме 1 126 доларів / Фото Airbnb