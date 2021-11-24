Арендовать Виллу Бальбиано, засветившуюся в одной из самых громких кинопремьер 2021 года от Ридли Скотта, можно с 6 декабря. Однако пожить в историческом здании удастся не больше одной ночи.

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Особенности величественной виллы

Гостиная в италийской вилле из "Дома Гуччи" / Фото Airbnb

Величественный дворец 16 века с пышными садами, фресками эпохи барокко и позолоченными интерьерами расположен в итальянской коммуне Оссуччо.

Недавно здесь произвели ремонт / Фото Airbnb

До середины 16 века роскошная вилла использовалась как загородная резиденция знатной семьи Бальбиано. Впоследствии она перешла в собственность кардинала Толомео Галлио, внесшего первые изменения в планировку здания. Следующий покупатель виллы кардинал Анджело Мария Дурини превратил ее в настоящий музей с редкими произведениями искусства.

Стены украшают фрески от известных художников / Фото Airbnb

Здесь проводили баллы, званные ужины и фестивали. А недавно старинное имение было полностью отреставрировано под руководством знаменитого французского дизайнера Жака Гарсии.

Что предлагают гостям

Гости получат двухместный номер / Фото Airbnb

Бронирование позволяет провести сутки в двухместном номере. Гости получат доступ к первым четырем этажам виллы, частному пирсу и открытому бассейну. Этот опыт обойдется в 1 126 долларов. Однако на сайте отмечают, что жизнь в стиле Гуччи – бесценна.

С виллы открывается невероятный вид на горы / Фото Airbnb

Сутки на вилле будут стоить 1 126 долларов / Фото Airbnb