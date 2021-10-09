Коли пара переїхала на квартиру, тут було лише ліжко, старий диван та кухонна стільниця. Щоб почати облаштування дому, їм довелося взяти позику. Це допомогло придбати базову техніку, зокрема холодильник.

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Оскільки пара не могла дозволити дорогого декору, Еббі вирішила скористатися послугами магазинами роздрібної торгівлі, де більшість речей можна придбати за оптовими цінами. Це допомогло заощадити трохи грошей. Водночас пара зазначає, що вони не хотіли економити на речах щоденного вжитку. Тому меблі, такі як стіл, диван і ліжко, вони купували у перевірених виробників.

Вітальня була в жахливому стані / Фото Mirror

Купувати дешевше, як ми звикли, – це марна трата грошей, оскільки ці речі швидко виходять з ладу. Тому ми почали заощаджувати та купувати якісніші меблі, – розповідає Еббі.

Ремонт будинку теж проводився власними силами. Пара використала білу фарбу, щоб оновити вигляд спальні, вітальні та кухні, стіни яких були в жахливому стані. Щоб замаскувати проблемні ділянки підлоги, Еббі та Стюарт купили м'які килими.

У спальні було лише старе ліжко / Фото Mirror

Пара оновила фасади кухні, перефарбувавши їх в біле та використала сірий ламінат. Це допомогло візуально розширити невеличку кімнату.

Додаткова навісна шафа приховала опалювальний котел / Фото Mirror

Коли Еббі поділилася ходом ремонту у тіктоці, в неї з'явилося 6500 нових підписників. На думку жінки, це може допомогти зруйнувати стигму навколо муніципального житла та тих, хто отримує пільги.

Коли вони лише переселилися у це житло, Еббі довелося працювати прибиральницею. Зараз вона та Стюарт мають стабільний дохід і відкладають його для того щоб викупити квартиру в місцевої влади.