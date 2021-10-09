Когда пара переехала на квартиру, здесь была только кровать, старый диван и кухонная столешница. Чтобы начать обустройство дома, им пришлось взять ссуду. Это помогло приобрести базовую технику, в частности холодильник.

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Поскольку пара не могла позволить дорогого декора, Эбби решила воспользоваться услугами магазинами розничной торговли, где большинство вещей можно приобрести по оптовым ценам. Это помогло сэкономить немного денег. В то же время пара отмечает, что они не хотели экономить на вещах ежедневного потребления. Поэтому мебель, такую как стол, диван и кровать, они купили у проверенных производителей.

Гостиная была в ужасном состоянии / Фото Mirror

Покупать дешевле, чем мы привыкли, – это пустая трата денег, так как эти вещи быстро выходят из строя. Поэтому мы начали экономить и покупать качественную мебель, – рассказывает Эбби.

Ремонт дома тоже проводился собственными силами. Пара использовала белую краску, чтобы обновить вид спальни, гостиной и кухни, стены которых были в ужасном состоянии. Чтобы замаскировать проблемные участки пола, Эбби и Стюарт купили мягкие ковры.

В спальне была только старая кровать / Фото Mirror

Пара обновила фасады кухни, перекрасив их в белое и использовала серый ламинат. Это помогло визуально расширить небольшую комнату.

Дополнительной навесной шкаф скрыл отопительный котел / Фото Mirror

Когда Эбби поделилась ходом ремонта в тиктоке, у нее появилось 6500 новых подписчиков. По мнению женщины, это может помочь разрушить стигму вокруг муниципального жилья и тех, кто получает льготы.

Когда они только переселились в это жилье, Эбби пришлось работать уборщицей. Сейчас она и Стюарт имеют стабильный доход и откладывают его для того чтобы выкупить квартиру у местных властей.